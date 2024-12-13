Créez des Vidéos de Formation à la Confidentialité des Employés Sans Effort

Renforcez la sensibilisation à la protection des données et assurez la conformité au RGPD avec une formation engageante et personnalisée, propulsée par des avatars AI.

386/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo scénarisée animée de 90 secondes engageante, destinée à tous les employés, conçue pour sensibiliser à la protection des données en illustrant des pièges de sécurité courants dans un style visuel et audio réaliste mais accessible. Utilisez la génération de voix off robuste de HeyGen pour narrer clairement chaque scénario, rendant les réglementations complexes compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Créez un module de formation à la confidentialité de 1 minute 30 secondes spécifiquement pour les chefs de département et les managers, en employant une esthétique visuelle sérieuse mais accessible avec des graphismes épurés et un ton professionnel et informatif. Cette vidéo doit mettre l'accent sur les politiques critiques de gestion des données, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de votre script pour garantir un message précis et cohérent directement à partir de votre contenu préparé.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo complète de 2 minutes destinée aux équipes spécialisées et aux utilisateurs avancés, détaillant les meilleures pratiques avancées en matière de confidentialité et comment personnaliser le contenu pour des rôles spécifiques. Le style visuel doit être moderne et net, accompagné d'une musique de fond subtile, tout en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les points clés sur les protocoles de sécurité des données.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Confidentialité des Employés

Développez des vidéos engageantes et efficaces de sensibilisation à la protection des données qui répondent aux normes de formation à la conformité au RGPD, garantissant que votre équipe est bien informée et sécurisée.

1
Step 1
Planifiez Votre Contenu
Commencez par définir les modules d'apprentissage de base et les sujets clés de la confidentialité des données. Utilisez votre script pour exploiter la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace, assurant un parcours d'apprentissage clair.
2
Step 2
Concevez des Visuels Engagés
Choisissez parmi les divers avatars AI de HeyGen et personnalisez les scènes pour créer des vidéos animées captivantes. Adaptez les visuels pour résonner avec vos employés et transmettre efficacement des concepts de confidentialité complexes.
3
Step 3
Améliorez avec l'Interactivité
Intégrez des éléments interactifs comme des quiz ou des sections cliquables pour renforcer l'engagement et la rétention des connaissances. Appliquez l'apparence de votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour une expérience cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Finalisez votre vidéo, en vous assurant qu'elle est prête pour la formation à la conformité au RGPD et accessible sur la plateforme de votre choix. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour tout LMS ou canal de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Réglementaires Complexes

.

Décomposez les réglementations complexes sur la confidentialité des données en vidéos animées claires et faciles à comprendre, rendant la formation à la conformité simple et efficace pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la confidentialité des employés ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de formation à la confidentialité des employés engageantes, en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo. Cela simplifie le développement de contenus de formation cruciaux pour la conformité, garantissant que votre équipe est bien informée sur la sensibilisation à la protection des données.

HeyGen prend-il en charge les exigences de formation à la conformité au RGPD ?

Absolument, HeyGen est conçu pour soutenir une formation robuste à la conformité au RGPD en vous permettant de créer et de personnaliser rapidement du contenu. Vous pouvez facilement générer des vidéos conformes SCORM, facilitant une intégration fluide dans les LMS pour des programmes complets de sensibilisation à la protection des données.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de formation à la conformité animées ?

HeyGen se distingue pour la production de vidéos de formation à la conformité animées grâce à ses capacités intuitives de texte à vidéo et sa vaste bibliothèque de modèles. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser rapidement le contenu et de transformer des scripts en modules d'apprentissage professionnels et engageants sans compétences complexes en animation.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans la formation à la confidentialité grâce aux avatars AI ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'engagement dans la formation à la confidentialité en utilisant des avatars AI réalistes qui transmettent efficacement votre message. Ces avatars dynamiques, combinés à une approche narrative forte, rendent les sujets complexes de sensibilisation à la protection des données plus accessibles et mémorables pour les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo