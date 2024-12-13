Créez des Vidéos Employé du Mois avec l'IA

Créez facilement des vidéos de reconnaissance des employés captivantes. Utilisez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer vos idées en histoires engageantes rapidement.

528/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo captivante de 60 secondes "portrait d'employé" pour les communications internes et potentiellement les réseaux sociaux, explorant le parcours et l'impact d'un membre de l'équipe. L'esthétique doit être chaleureuse et de type documentaire, avec des plans d'interview et une musique acoustique subtile et motivante. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour articuler les réalisations clés et les perspectives personnelles, mettant véritablement en lumière comment ils contribuent à reconnaître l'excellence au sein de l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes d'appréciation d'équipe destinée aux réunions d'équipe hebdomadaires et aux plateformes de chat internes, célébrant les succès collectifs. L'approche visuelle doit être amusante et dynamique, incorporant des superpositions de texte colorées et une musique pop moderne et ludique. Intégrez le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" robuste de HeyGen pour trouver des visuels engageants qui complètent l'ambiance festive, rendant le message d'appréciation des employés frais et captivant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 90 secondes pour les présentations de la haute direction et les cérémonies de remise de prix annuelles, reconnaissant formellement l'impact profond d'un individu exceptionnel. Le style visuel et audio doit être élégant et cinématographique, avec des transitions fluides, une musique orchestrale sophistiquée et des graphismes professionnels. Assurez l'accessibilité en ajoutant des "Sous-titres/légendes" précis générés par HeyGen, permettant au public de saisir pleinement le récit détaillé de la manière dont cet individu incarne une performance exceptionnelle et aide à personnaliser la reconnaissance vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos Employé du Mois

Reconnaissez vos meilleurs performeurs avec des vidéos Employé du Mois engageantes et personnalisées. Créez facilement des portraits d'employés captivants pour stimuler le moral et célébrer les réalisations.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos Employé du Mois professionnels pour démarrer rapidement votre projet. Notre plateforme offre des scènes diversifiées pour s'adapter à toute culture d'entreprise.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo
Téléchargez des photos et des vidéos de votre employé, ajoutez des superpositions de texte et intégrez le logo et les couleurs de votre marque. Personnalisez facilement chaque aspect pour le rendre unique.
3
Step 3
Améliorez avec des Détails
Utilisez la génération de voix off AI pour narrer les réalisations ou ajoutez un enregistrement vocal personnalisé. Améliorez votre message avec des animations dynamiques et des transitions pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Téléchargez votre vidéo de haute qualité dans divers formats et résolutions, y compris en 4K. Partagez votre reconnaissance des employés directement sur les plateformes de réseaux sociaux ou les canaux internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Mettez en avant les réalisations et les histoires de réussite des employés avec des vidéos AI captivantes pour célébrer leurs contributions et inspirer les autres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos "Employé du Mois" engageantes ?

HeyGen propose une variété de modèles de vidéos personnalisables spécialement conçus pour la reconnaissance et l'appréciation des employés. Vous pouvez facilement personnaliser les éléments vidéo, ajouter des superpositions de texte et utiliser les outils d'édition AI pour mettre en valeur les réalisations, rendant vos annonces "Employé du Mois" captivantes et faciles à créer.

Puis-je utiliser des avatars AI pour mes annonces "Employé du Mois" ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer facilement des avatars AI dans vos vidéos de reconnaissance des employés. Il vous suffit d'entrer votre script, et les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen généreront une voix off professionnelle et une performance d'avatar, simplifiant votre processus de création vidéo.

Quelles sont les meilleures façons de partager mes vidéos "Employé du Mois" ?

HeyGen facilite l'exportation de vos vidéos d'appréciation des employés finies en haute qualité, y compris en résolution 4K, pour les partager sur des plateformes de réseaux sociaux comme LinkedIn et Facebook. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour maintenir l'apparence et la sensation de votre entreprise, assurant une reconnaissance cohérente des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour créer des vidéos "Employé du Mois" ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de mise en lumière des employés, vous permettant de télécharger des photos et des médias, d'ajouter de la musique et de choisir parmi une riche bibliothèque de médias. Cela vous permet de personnaliser chaque célébration "Employé du Mois" et de mettre en valeur les réalisations individuelles de manière efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo