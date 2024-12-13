créer des vidéos d'introduction au réseau des employés Qualité Professionnelle
Créez des vidéos de qualité professionnelle pour votre processus d'intégration, accueillant les nouveaux employés avec des modèles et scènes personnalisés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Générez une vidéo soignée de 60 secondes pour que les employés existants se présentent aux équipes interfonctionnelles, adoptant un style visuel professionnel mais accessible avec une narration claire. Exploitez les modèles de vidéo personnalisables de HeyGen pour assurer la cohérence de la marque tout en mettant en avant les rôles et contributions individuels pour renforcer la culture d'entreprise.
Concevez une vidéo informative de 30 secondes pour l'introduction des employés dans les annuaires internes, avec une esthétique visuelle propre et moderne et une voix off professionnelle. Créez un récit captivant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer de manière concise l'expertise de chaque membre de l'équipe, améliorant ainsi la narration visuelle au sein de l'organisation.
Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes pour l'intégration des nouveaux membres du département, incorporant un style visuel vibrant et énergique avec une bande sonore engageante. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour articuler clairement les valeurs de l'entreprise et les objectifs de l'équipe, garantissant des vidéos de qualité professionnelle qui aident les nouveaux employés à s'intégrer rapidement dans leurs rôles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Intégration et la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans les programmes d'intégration et de formation continue des employés.
Développez des Modules d'Apprentissage pour les Employés.
Créez rapidement des modules d'apprentissage vidéo complets et accessibles pour éduquer et intégrer efficacement les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'introduction d'employés de qualité professionnelle ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'introduction au réseau des employés, en utilisant des modèles de vidéo personnalisables et des modèles alimentés par l'AI pour des vidéos de qualité professionnelle qui représentent véritablement la culture de votre entreprise. Cela permet une narration visuelle efficace sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.
Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration des employés avec l'image de marque de mon entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos d'intégration des employés. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour toutes les expériences de bienvenue des nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités rendent la création de vidéos de bienvenue pour les employés efficace avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de contenu vidéo de bienvenue pour les employés grâce à des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo à partir de script et les avatars AI. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos d'introduction engageantes et personnalisées pour les employés, accélérant considérablement votre processus d'intégration.
Outre les introductions, quels autres types de vidéos d'employés puis-je créer avec HeyGen ?
Au-delà des vidéos d'introduction des employés, HeyGen est polyvalent pour créer divers types de vidéos d'employés, y compris des vidéos de formation et des communications internes. Ses fonctionnalités robustes comme la génération de voix off et les sous-titres/captions en font un outil parfait pour répondre à divers besoins de narration visuelle au sein de votre organisation.