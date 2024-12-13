Créez des Vidéos de Bien-être Mental pour les Employés pour une Équipe Plus Heureuse

Améliorez le bien-être des employés et renforcez la culture d'entreprise en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes offrant des techniques de "réduction du stress" concrètes et détaillant les "ressources de santé mentale" disponibles pour tous les membres de l'équipe. Conçue pour un large public d'employés, la vidéo doit maintenir une esthétique visuelle professionnelle mais apaisante, intégrant du texte à l'écran pour les informations clés et une voix off apaisante. Exploitez la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez un message positif de 30 secondes mettant en avant notre "culture d'entreprise" de soutien et promouvant nos "Programmes d'Aide aux Employés". Ciblée à la fois sur les nouvelles recrues et le personnel actuel, cette vidéo devrait avoir un style visuel inspirant avec une représentation diversifiée des employés et un ton audio confiant et rassurant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement une communication interne soignée et de marque.
Exemple de Prompt 3
Inspirez le "bien-être mental des employés" à travers une courte vidéo engageante de 15 secondes mettant en lumière des "pratiques de soins personnels" rapides applicables pendant la journée de travail. Ce contenu concis, parfait pour des partages rapides sur les réseaux sociaux internes parmi tous les employés, devrait adopter une esthétique visuelle minimaliste et apaisante, éventuellement avec des animations tranquilles ou des scènes de nature accompagnées de sons ambiants subtils. Le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen sera instrumental pour obtenir ces visuels sereins efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Bien-être Mental pour les Employés

Donnez à votre équipe les moyens de partager des ressources précieuses en matière de santé mentale et de favoriser une culture de travail solidaire avec du contenu vidéo engageant généré par les employés.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle et Rédigez Votre Message
Choisissez parmi divers modèles de vidéos pour lancer votre projet. Rédigez un script qui aborde les aspects clés du bien-être des employés, tels que les techniques de réduction du stress ou les ressources de santé mentale. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour donner vie instantanément à vos "vidéos de santé mentale".
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Personnalisez votre message en sélectionnant un "avatar AI" pour représenter votre entreprise ou un employé. Ensuite, utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour donner à votre vidéo un ton amical et professionnel, renforçant le sentiment de "contenu vidéo généré par les employés".
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Incorporez des séquences vidéo, des images pertinentes ou vos propres médias à partir de la "Bibliothèque de médias/support stock" pour illustrer les pratiques de bien-être mental. Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour aligner la vidéo avec votre "culture d'entreprise".
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres et Exportez
Assurez-vous que votre message est accessible à tous en générant automatiquement des "Sous-titres/légendes". Une fois votre vidéo peaufinée, utilisez la fonctionnalité de HeyGen "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour la préparer à être partagée sur les "canaux internes et externes".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Histoires de Santé Mentale Inspirantes

Développez des messages vidéo inspirants et de soutien pour encourager les employés et favoriser une culture d'entreprise positive et résiliente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de bien-être mental pour les employés ?

HeyGen permet de créer facilement des vidéos engageantes sur le bien-être mental des employés en utilisant des avatars AI et en convertissant du texte en vidéo à partir de scripts. Cela simplifie le partage de ressources précieuses en matière de santé mentale, favorise un environnement de travail solidaire et améliore le bien-être des employés.

HeyGen peut-il aider à intégrer du contenu vidéo généré par les employés pour des histoires de santé mentale ?

Absolument. HeyGen prend en charge l'intégration de contenu vidéo généré par les employés, vous permettant de présenter des Histoires de Santé Mentale authentiques et des Conseils de Bien-être de Notre Équipe. Vous pouvez combiner des clips auto-filmés avec des scènes rendues professionnellement et les modèles de HeyGen pour sensibiliser à la fois en interne et en externe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que nos vidéos de bien-être mental s'alignent avec notre marque employeur ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'ajouter des logos personnalisés et d'incorporer les couleurs de votre marque, garantissant que toutes vos vidéos de bien-être mental reflètent constamment la culture de votre entreprise. Cela aide à produire des idées de vidéos de marque employeur de haute qualité qui soutiennent le bien-être des employés et résonnent avec votre audience.

Comment HeyGen rend-il les vidéos de santé mentale accessibles à tous les employés ?

HeyGen améliore l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres et des légendes pour toutes vos vidéos de santé mentale, garantissant que le contenu est disponible pour un public plus large, y compris ceux ayant des déficiences auditives. Cela facilite la large distribution de ressources cruciales en matière de santé mentale et de techniques de réduction du stress, améliorant le bien-être global des employés.

