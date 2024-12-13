Créez des Vidéos sur le Parcours des Employés : Engagez Votre Équipe
Créez des vidéos captivantes sur le parcours des employés qui stimulent l'engagement en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un storytelling visuel personnalisé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes qui met en valeur la culture de votre entreprise et le parcours complet des employés pour le personnel existant et les recrues potentielles, en utilisant divers modèles et scènes pour illustrer la croissance et les opportunités. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, avec une bande sonore inspirante, visant à favoriser un engagement accru des employés et une fierté dans leur lieu de travail.
Pour les équipes RH cherchant à apprendre comment créer rapidement une vidéo d'intégration, produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes qui démontre les étapes clés et les avantages, en utilisant un style visuel clair et informatif avec une voix de synthèse directe. Ce guide pratique, créé avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, fournit des informations rapides et exploitables pour rationaliser le processus de création vidéo.
Boostez l'engagement des employés en concevant une vidéo dynamique de 50 secondes célébrant les étapes importantes du parcours des employés, spécifiquement adaptée aux communications internes et aux chefs d'équipe. Ce récit doit être énergique et collaboratif dans son style visuel et audio, en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour articuler les succès et motiver l'équipe, créant un fort sentiment de communauté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer du contenu de formation dynamique qui améliore l'engagement des employés et la rétention des connaissances tout au long de leur parcours.
Accélérez l'Intégration et l'Apprentissage des Employés.
Développez et déployez des cours d'intégration et d'apprentissage interne personnalisés plus rapidement, atteignant efficacement tous les employés avec un contenu vidéo engageant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration engageantes pour les employés ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes pour les équipes RH en offrant des modèles vidéo préfabriqués et des fonctionnalités alimentées par l'AI, garantissant un processus de production professionnel et efficace.
Quelles options créatives avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos sur le parcours des employés ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos sur le parcours des employés grâce à des scènes vidéo personnalisables, des avatars AI uniques et des contrôles de branding pour garantir que votre storytelling visuel s'aligne parfaitement avec la culture de votre entreprise.
Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement des employés grâce aux acteurs vocaux AI et au contenu multilingue ?
HeyGen améliore l'engagement des employés en vous permettant d'intégrer des acteurs vocaux AI et des capacités de texte à vidéo, y compris des voix off multilingues, rendant vos vidéos d'intégration accessibles et percutantes pour des audiences diversifiées.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour le storytelling visuel dans l'intégration des employés ?
HeyGen est efficace pour le storytelling visuel dans l'intégration des employés car ses vidéos animées et explicatives, combinées à des fonctionnalités alimentées par l'AI, favorisent un engagement plus fort des employés et transmettent clairement la culture de l'entreprise.