Créez facilement des vidéos de retour d'information pour les employés avec l'AI
Transformez les évaluations de performance avec des retours vidéo personnalisés en utilisant les avatars AI de HeyGen pour améliorer l'engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les départements RH et les chefs d'équipe, développez une vidéo concise de 45 secondes qui communique clairement les directives générales de l'Évaluation de la Performance à tous les employés. Le style visuel doit être professionnel et informatif, avec un texte clair à l'écran et une génération de voix off confiante et explicative. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement un aperçu standardisé mais engageant, complété par des sous-titres automatiques pour une accessibilité maximale.
Et si votre entreprise pouvait encourager une culture de retour d'information ouverte et continue avec une vidéo engageante de 60 secondes destinée à tous les employés ? Cette vidéo devrait présenter des visuels modernes et dynamiques, peut-être avec des graphiques animés, et un style audio accessible. Créez cette introduction en utilisant les Modèles et scènes polyvalents de HeyGen, en intégrant des séquences d'archives captivantes de la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour illustrer visuellement les avantages d'un retour d'information actif des employés.
Concevez une vidéo de 30 secondes spécifiquement pour que les managers puissent offrir un retour d'information constructif et personnalisé aux membres de l'équipe avec empathie et clarté. La présentation visuelle doit être calme et directe, soutenue par une génération de voix off empathique. Cela permet un retour d'information spécifique à travers des scripts distincts, tandis que le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen garantissent que la vidéo est prête pour toute plateforme après avoir créé des vidéos de retour d'information pour les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment créer des vidéos de retour d'information pour les employés
Exploitez les outils AI de HeyGen pour produire des vidéos de retour d'information engageantes et personnalisées pour les employés, améliorant les Évaluations de Performance et la communication RH avec un contenu professionnel et personnalisé.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés avec la Vidéo AI.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en offrant un retour d'information vidéo dynamique et personnalisé.
Rationalisez les Programmes de Développement des Employés.
Développez et échellez efficacement les modules d'apprentissage internes et le contenu de retour d'information, atteignant tous les employés avec un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de retour d'information engageantes pour les employés ?
HeyGen propose une variété de modèles vidéo professionnels qui vous permettent de créer rapidement des vidéos de retour d'information engageantes pour les employés. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre marque et votre contenu spécifique, garantissant que votre retour personnalisé se démarque.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos de retour d'information pour les employés ?
Les puissants outils AI de HeyGen vous permettent de générer des vidéos professionnelles à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI naturels. Cela simplifie la production de communications essentielles comme les Évaluations de Performance et les vidéos de Reconnaissance des Employés, les rendant très efficaces et percutantes.
HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de retour d'information pour une main-d'œuvre diversifiée et mondiale ?
Absolument. HeyGen prend en charge les voix off multilingues et dispose d'un Générateur de Sous-titres AI, vous permettant de fournir des retours vidéo professionnels dans plusieurs langues. Cela garantit une communication efficace pour les Améliorations des Programmes de Formation et les initiatives RH à travers vos équipes mondiales diversifiées.
Comment HeyGen facilite-t-il le retour d'information personnalisé pour les employés et la communication RH ?
HeyGen permet aux professionnels des RH de générer efficacement des vidéos de retour d'information personnalisées, en exploitant son éditeur vidéo intuitif et ses capacités AI avancées. Cela permet une communication cohérente, de haute qualité et évolutive, améliorant considérablement l'expérience et l'engagement global des employés.