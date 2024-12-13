Créez des Vidéos d'Alerte pour les Employés avec la Puissance de l'AI
Transformez les communications internes avec des vidéos d'alerte pour les employés pilotées par l'AI. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages critiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'alerte de 30 secondes cruciale pour les employés, destinée à tout le personnel, en se concentrant sur une notification urgente de cybersécurité. Ce message direct doit utiliser la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et des sous-titres/captions essentiels pour transmettre immédiatement des instructions critiques, en maintenant un style audio urgent mais calme avec des visuels minimaux et percutants.
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes célébrant la réussite exceptionnelle d'une équipe, destinée à toute l'entreprise pour favoriser l'engagement des employés. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour insuffler des visuels dynamiques et un style audio inspirant, complété par divers modèles et scènes pour mettre en avant les histoires de succès et les contributions individuelles.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes de messagerie programmée pour les employés inscrits à une prochaine session de formation d'entreprise. Cette vidéo doit fournir un rappel amical et des détails clés en utilisant la génération de voix off de HeyGen, assurant un ton audio clair et encourageant. Les visuels doivent être lumineux et professionnels, optimisés avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Efficacité de la Formation des Employés.
Utilisez la vidéo AI pour créer des alertes convaincantes pour la formation, les changements de politique et l'intégration, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des employés.
Échelle de la Diffusion d'Informations Internes.
Générez rapidement de nombreux messages vidéo AI pour communiquer efficacement des informations vitales et atteindre tous les employés à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux avantages d'utiliser HeyGen pour les communications internes ?
HeyGen est un outil d'alerte vidéo piloté par l'AI qui améliore considérablement les communications internes en vous permettant de créer facilement des vidéos d'alerte pour les employés. Il garantit que votre équipe reçoit des mises à jour critiques, telles que des changements de politique ou des formations d'entreprise, dans un format vidéo engageant et accessible, augmentant ainsi l'engagement global des employés.
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'alerte pour les employés ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer rapidement des vidéos d'alerte pour les employés en convertissant simplement du texte en vidéo à partir d'un script. Notre plateforme offre une large sélection de modèles, d'avatars AI et de capacités de génération de voix off, simplifiant la production de vidéos d'alerte professionnelles sans besoin d'une expertise approfondie en montage vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé pour envoyer des messages vidéo pour des notifications urgentes ?
Absolument. HeyGen fonctionne comme un outil d'alerte vidéo efficace pour les notifications urgentes aux employés, garantissant que les messages critiques sont transmis clairement et rapidement. Vous pouvez générer et envoyer rapidement des messages vidéo pour traiter des notifications d'urgence ou des annonces sensibles au temps à l'ensemble de votre personnel.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les alertes vidéo ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer le logo de votre entreprise et des couleurs de marque spécifiques dans toutes vos alertes vidéo. Cette capacité aide à maintenir une identité d'entreprise cohérente à travers toutes vos communications internes et vidéos d'alerte pour les employés.