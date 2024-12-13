Créez des Vidéos de Formation à l'Empathie Sans Effort

Améliorez l'intelligence émotionnelle avec des vidéos de formation engageantes. Utilisez des avatars AI pour des leçons percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes basée sur des scénarios, ciblant les jeunes professionnels, visant à améliorer leur intelligence émotionnelle et leurs compétences interpersonnelles essentielles au travail. Employez une esthétique visuelle réaliste et épurée avec une voix off calme et autoritaire, construisant le récit directement à partir d'un script préparé en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre une formation efficace à l'empathie.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les lycéens, les incitant à considérer différentes perspectives pour favoriser l'empathie. Utilisez un montage dynamique de scènes et de personnages divers, enrichi par une génération de voix off superposée pour articuler les pensées et sentiments internes, créant une vidéo puissante pour enseigner l'empathie aux jeunes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo pédagogique chaleureuse et accessible de 90 secondes pour un public adulte général, montrant des moyens pratiques d'intégrer l'empathie dans les interactions quotidiennes. Utilisez les modèles et scènes flexibles de HeyGen pour assembler rapidement des scénarios qui démontrent une communication efficace, rendant cette vidéo de formation accessible sur la création de vidéos de formation à l'empathie.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à l'Empathie

Créez facilement des vidéos de formation à l'empathie engageantes pour les jeunes et les étudiants avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, favorisant l'intelligence émotionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez un contenu captivant pour vos vidéos de formation à l'empathie. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme instantanément votre script en visuels engageants.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message, ajoutant une touche professionnelle à votre contenu vidéo.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI au son naturel, assurant une transmission claire et percutante de votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo terminée, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête à être partagée et à favoriser les compétences interpersonnelles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Éducation à l'Empathie avec Simplicité

Utilisez la vidéo AI pour clarifier des concepts complexes en intelligence émotionnelle et empathie, rendant l'apprentissage accessible et percutant pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à l'empathie engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation à l'empathie captivantes en utilisant des Avatars AI et une plateforme de texte-à-vidéo, rendant l'éducation à l'intelligence émotionnelle accessible et engageante pour tous les apprenants. Vous pouvez facilement convertir des scripts en contenu de formation dynamique pour un développement efficace des compétences interpersonnelles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer l'éducation à l'empathie ?

HeyGen propose un générateur de texte-à-vidéo complet, vous permettant de transformer rapidement des scripts en contenu vidéo animé. Avec une sélection diversifiée d'Avatars AI et d'Acteurs Vocaux AI, il simplifie la production de vidéos de haute qualité pour enseigner l'intelligence émotionnelle.

HeyGen peut-il produire des vidéos d'empathie adaptées aux jeunes ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des vidéos percutantes pour enseigner l'empathie aux jeunes. Sa plateforme intuitive soutient l'inclusion de médias engageants et de sous-titres, garantissant que les étudiants peuvent facilement comprendre et retenir les leçons cruciales en intelligence émotionnelle et éducation à l'empathie.

Comment les Avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'éducation à l'empathie ?

Les Avatars AI de HeyGen donnent vie aux scripts, améliorant l'éducation à l'empathie en fournissant des présentateurs réalistes et accessibles pour vos vidéos de formation. Associés à une génération de voix off professionnelle, ces avatars communiquent efficacement les nuances de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle, rendant l'apprentissage plus immersif pour tout public.

