créez des vidéos de formation à l'intelligence émotionnelle : Améliorez les compétences de votre personnel

Améliorez rapidement les compétences en intelligence émotionnelle avec les avatars AI de HeyGen, rendant les sujets complexes engageants et accessibles pour tous.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'une minute ciblant les individus axés sur le développement personnel et les coachs en bien-être, illustrant l'importance de "l'hygiène émotionnelle" à travers des exercices guidés de "conscience de soi". Cette vidéo doit adopter un style visuel calme et réfléchi avec des palettes de couleurs douces et des animations subtiles, complétées par une musique de fond apaisante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement vos conseils détaillés en un récit visuel captivant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 2 minutes pour les chefs d'équipe et les managers en devenir, explorant le rôle crucial de "l'intelligence émotionnelle dans le leadership" et la culture de "l'empathie" authentique au sein des équipes. Employez un style visuel inspirant et basé sur des scénarios, en utilisant des situations de travail pertinentes pour démontrer les principes clés, renforcés par un ton audio encourageant. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une expérience d'apprentissage professionnelle et percutante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes destinée aux employés dans des environnements à haute pression et aux départements RH, fournissant des conseils pratiques pour "l'entraînement à la résilience mentale" afin d'"améliorer l'intelligence émotionnelle" dans les interactions quotidiennes. Le style visuel doit être dynamique et instructif, avec un texte concis à l'écran et des graphiques vibrants, accompagné d'une voix off entraînante et motivante. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les points clés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de formation à l'intelligence émotionnelle

Développez facilement des vidéos de formation captivantes sur l'intelligence émotionnelle avec les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, améliorant des compétences vitales comme l'empathie et la communication.

1
Step 1
Créez votre script et avatar
Commencez par rédiger votre script de formation axé sur les principes de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, sélectionnez un avatar AI réaliste pour être votre présentateur engageant.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock, et appliquez les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour renforcer des concepts clés comme l'empathie.
3
Step 3
Générez des voix off et sous-titres
Transformez votre script en discours naturel avec la génération de voix off. Ajoutez des sous-titres/captions pour assurer une communication claire des stratégies de gestion des émotions.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Finalisez votre vidéo de formation à l'intelligence émotionnelle en redimensionnant le ratio d'aspect si nécessaire, puis exportez-la pour une distribution facile, aidant les spectateurs à améliorer leur intelligence émotionnelle.

Cas d'Utilisation

Produisez du contenu inspirant sur l'IE

Générez des vidéos inspirantes et motivantes qui encouragent l'auto-réflexion, l'agilité émotionnelle et la résilience pour la croissance personnelle et professionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos de formation engageantes sur l'intelligence émotionnelle ?

HeyGen utilise des avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour simplifier la création de contenus de formation professionnels. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos captivantes, facilitant ainsi l'amélioration de l'intelligence émotionnelle au sein de votre équipe.

Quelles stratégies HeyGen propose-t-il pour personnaliser le contenu sur l'intelligence émotionnelle selon les besoins spécifiques de l'entreprise ?

Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser votre formation en intelligence émotionnelle en utilisant des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et en sélectionnant parmi divers modèles et scènes. Cela vous permet de développer des programmes qui abordent des compétences spécifiques comme la conscience de soi ou la gestion des émotions de manière efficace.

HeyGen peut-il aider à transmettre clairement des concepts complexes d'intelligence émotionnelle par le biais de vidéos ?

Absolument. La génération de voix off par HeyGen assure une articulation claire, tandis que les sous-titres et captions automatiques améliorent la compréhension pour des apprenants divers. Cela soutient une communication efficace de sujets tels que l'agilité émotionnelle et l'entraînement à la résilience mentale.

Comment HeyGen simplifie-t-il l'extension de la formation à l'intelligence émotionnelle à l'échelle d'une organisation ?

HeyGen simplifie le déploiement global avec le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes et prend en charge plusieurs langues pour les voix off, assurant une large accessibilité. Cela aide les organisations à favoriser le bien-être et à améliorer l'intelligence émotionnelle de tous les employés avec des stratégies ciblées pour développer l'intelligence émotionnelle.

