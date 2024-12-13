Créez des Vidéos de Réponse d'Urgence : Rapide, Facile & Efficace

Produisez rapidement des annonces de service public et des vidéos de formation essentielles, en veillant à ce qu'elles soient accessibles à tous les spectateurs grâce aux avatars AI.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo cruciale de 60 secondes spécifiquement pour les communautés dans les zones sujettes aux incendies de forêt, détaillant les étapes critiques pour un plan d'évacuation rapide. Employez un style visuel et audio sérieux mais rassurant, en utilisant des séquences réalistes mais non alarmantes de paysages et d'actions d'urgence. Utilisez la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que tous les spectateurs, y compris ceux ayant des déficiences auditives, puissent suivre les instructions vitales sur la façon de créer un plan efficace lors d'événements de "Feux de forêt".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inclusive de 30 secondes conçue pour des communautés diverses afin de délivrer des instructions d'urgence multilingues vitales concernant les alertes courantes comme les intempéries. L'approche visuelle doit être universellement compréhensible grâce à une iconographie claire et des animations simples, accompagnées de voix off calmes et claires. Exploitez la fonction de génération de voix off de HeyGen pour transmettre facilement des informations critiques dans plusieurs langues, garantissant que le contenu soit véritablement "accessible à tous les spectateurs" quel que soit leur langue principale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes de formation à la sécurité des employés destinée aux employés sur le lieu de travail, illustrant un danger commun et sa prévention. Le style visuel doit être professionnel et simple, utilisant des démonstrations pratiques plutôt que des scénarios dramatiques, avec une voix claire et instructive. Utilisez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement les protocoles de sécurité existants en contenu engageant, éduquant efficacement le personnel sur la reconnaissance et la réduction des situations de "danger" au travail.
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Réponse d'Urgence

Exploitez l'AI pour produire rapidement et efficacement des vidéos de réponse d'urgence vitales, engageantes et accessibles, en veillant à ce que votre communauté reste informée et préparée à toute situation.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou un Script
Commencez par choisir parmi les modèles pilotés par AI de HeyGen conçus pour une création de contenu rapide, ou collez votre script existant directement dans la plateforme pour commencer à construire votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Votre Message avec des Avatars AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos messages d'urgence critiques, assurant une présentation professionnelle et engageante sans besoin de présentateurs humains.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Accessibles
Assurez-vous que vos vidéos sont accessibles à tous les spectateurs en utilisant la fonction de sous-titres précis générés automatiquement, fournissant une communication claire même dans des environnements difficiles.
4
Step 4
Exportez pour une Large Distribution
Examinez votre vidéo de réponse d'urgence terminée et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête pour une distribution immédiate sur tous vos canaux de communication.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de préparation aux urgences ?

Les modèles pilotés par AI de HeyGen et ses fonctionnalités intuitives de texte en vidéo simplifient le processus de création de vidéos de préparation aux urgences percutantes. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu engageant sans production complexe, faisant de HeyGen un outil vidéo AI essentiel.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les instructions d'urgence accessibles à tous les spectateurs ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos de réponse d'urgence en offrant des sous-titres précis générés automatiquement et un doublage AI en plusieurs langues. Cela garantit que les instructions d'urgence multilingues critiques atteignent un public diversifié, les rendant accessibles à tous les spectateurs.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour des vidéos de formation à la sécurité et des annonces de service public ?

Oui, les avatars AI réalistes de HeyGen sont idéaux pour créer des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et des annonces de service public convaincantes. Ils peuvent transmettre efficacement des scénarios de réponse d'urgence importants et des formations à la sécurité des employés, ajoutant une touche humaine à vos communications.

À quelle vitesse les organisations peuvent-elles déployer des alertes et des annonces de service public avec HeyGen ?

Les organisations peuvent rapidement créer et déployer des alertes critiques et des annonces de service public en utilisant les outils vidéo AI efficaces de HeyGen. Son flux de production rationalisé permet une génération rapide de vidéos de réponse d'urgence, cruciales pour une communication rapide lors de crises comme les feux de forêt.

