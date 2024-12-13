Créez des Vidéos de Notification d'Urgence Instantanément avec l'AI

Générez rapidement des alertes critiques en utilisant les capacités de transformation de texte en vidéo pour des annonces de sécurité publique claires et concises lors de toute crise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour le grand public et les leaders communautaires, une annonce de sécurité publique de 2 minutes est cruciale, détaillant les stratégies de communication de crise lors d'une alerte locale. Le style visuel et audio de la vidéo doit être urgent mais rassurant, incorporant des graphiques audacieux et clairs et du texte à l'écran, facilement créés à l'aide des modèles et scènes personnalisables de HeyGen, et accessibles grâce à des sous-titres/captions bien visibles.
Exemple de Prompt 2
Les départements RH et les équipes de communication interne nécessitent un guide de 1,5 minute sur la création de vidéos de notification d'urgence efficaces pour les alertes internes. Avec un style visuel propre et instructif, cette vidéo doit démontrer des exemples pratiques de génération rapide de vidéos à partir d'un script, en utilisant pleinement la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, et en enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Les gestionnaires d'installations et les équipes d'opérations bénéficieront d'une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes qui met en avant la puissance des outils pilotés par l'AI pour les alertes en temps réel affichées sur la signalisation numérique. Le style visuel et audio doit être moderne et percutant, soulignant les mises à jour rapides et la large diffusion. Le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen sont essentiels pour optimiser la vidéo pour divers écrans, accompagnés d'une génération de voix off énergique pour mettre en avant l'efficacité du système.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Notification d'Urgence

Générez rapidement des alertes d'urgence vitales et des annonces de sécurité publique avec des outils pilotés par l'AI, garantissant clarté et portée quand cela compte le plus.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle de Vidéo
Commencez par choisir parmi des modèles personnalisables ou démarrez un nouveau projet pour structurer efficacement votre message urgent.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script d'Alerte et Avatar
Collez votre script de message d'urgence et sélectionnez un avatar AI approprié pour délivrer l'information critique de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant les contrôles de marque pour maintenir la cohérence et la crédibilité dans vos annonces de sécurité publique.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multicanal
Générez votre vidéo d'urgence dans divers formats d'aspect et exportez-la sans effort pour un déploiement sur des applications mobiles, la signalisation numérique et d'autres canaux de communication critiques.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation à la Préparation aux Urgences

Améliorez la Formation à la Préparation aux Urgences

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes, améliorant la préparation du personnel et la rétention des protocoles d'urgence critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils pilotés par l'AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos de notification d'urgence ?

Les puissants outils pilotés par l'AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de notification d'urgence à partir de simples scripts textuels. En exploitant des avatars AI et une bibliothèque de modèles personnalisables, les organisations peuvent créer efficacement des messages critiques, réduisant considérablement le temps de production pour les communications essentielles.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les alertes visuelles d'urgence ?

HeyGen fournit des capacités techniques robustes pour personnaliser les alertes visuelles d'urgence pour un impact maximal. Les utilisateurs peuvent utiliser des modèles personnalisables, appliquer des contrôles de marque spécifiques, y compris les logos et les couleurs, et redimensionner les vidéos pour diverses plateformes, garantissant un message cohérent et clair. Une bibliothèque de médias complète améliore également la clarté visuelle.

HeyGen peut-il produire des alertes d'urgence optimisées pour divers canaux de communication comme la signalisation numérique ou le mobile ?

Oui, HeyGen permet la création d'alertes d'urgence optimisées pour un large éventail de canaux de communication. Avec le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio, vous pouvez adapter votre contenu visuel pour la signalisation numérique, les applications mobiles et le web, garantissant accessibilité et visibilité. L'inclusion de sous-titres/captions soutient en outre une compréhension claire dans divers environnements de visionnage.

Comment les avatars AI et les fonctionnalités de transformation de texte en vidéo améliorent-ils la communication de crise avec HeyGen ?

HeyGen améliore considérablement la communication de crise en exploitant les avatars AI et la génération efficace de texte en vidéo. Cela permet la création rapide de messages autoritaires avec des voix off professionnelles, garantissant que les informations critiques atteignent les audiences rapidement et efficacement. Une telle efficacité soutient la livraison en temps opportun de messages personnalisés vitaux dans des scénarios urgents.

