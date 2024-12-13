créez des vidéos d'évacuation d'urgence avec l'AI
Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes en utilisant nos puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les travailleurs d'usine, détaillant la procédure précise de l'exercice d'incendie. Cette vidéo d'évacuation d'urgence doit employer un style visuel dynamique avec du texte audacieux à l'écran et une voix autoritaire, en tirant parti des modèles et des scènes personnalisables de HeyGen pour créer rapidement un module de formation percutant et conforme à la législation, enrichi par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les départements RH et les managers, mettant en avant les aspects clés des vidéos de conformité légale pour les protocoles d'urgence. Cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et corporatif avec un ton direct et informatif, permettant une génération rapide de contenu grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour assurer une diffusion précise et à jour des informations critiques de sécurité, qui peuvent être affinées à l'aide de scènes personnalisables.
Produisez une vidéo d'évacuation de 45 secondes alimentée par l'AI pour les équipes internationales de gestion des installations, présentant des techniques avancées pour guider le personnel lors d'incidents critiques. Le style visuel et audio doit être moderne et technique, utilisant des graphiques clairs et des voix off professionnelles dans plusieurs langues générées via les capacités de génération de voix off de HeyGen, assurant une compréhension complète à travers des effectifs diversifiés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement de la formation à la sécurité.
Améliorez la compréhension et la mémorisation des procédures d'urgence cruciales par les stagiaires grâce à des vidéos engageantes alimentées par l'AI.
Étendez la portée de la formation à l'évacuation.
Développez et distribuez des vidéos d'évacuation d'urgence cohérentes et multilingues à une main-d'œuvre mondiale ou à des communautés diversifiées.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je facilement créer des vidéos d'évacuation d'urgence avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos d'évacuation d'urgence de haute qualité en utilisant des avatars AI professionnels et des scènes personnalisables. Il vous suffit d'entrer votre script pour générer des vidéos d'évacuation alimentées par l'AI avec des sous-titres générés automatiquement, simplifiant vos efforts de formation à la sécurité.
HeyGen propose-t-il des modèles pour la formation à la sécurité en entreprise ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles professionnels conçus pour la formation à la sécurité en entreprise, y compris les vidéos d'évacuation d'urgence. Ces modèles vous aident à structurer efficacement votre plan d'évacuation, la procédure d'exercice d'incendie et les itinéraires d'évacuation pour assurer la conformité légale.
Les vidéos d'évacuation alimentées par l'AI de HeyGen sont-elles personnalisables pour des besoins spécifiques ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos d'évacuation alimentées par l'AI, y compris des scènes adaptées, des avatars AI réalistes et des contrôles de marque. Vous pouvez intégrer des itinéraires d'évacuation spécifiques et des détails de conformité légale pour assurer une formation à la sécurité complète.
HeyGen peut-il générer des voix off multilingues pour les vidéos d'évacuation ?
Oui, HeyGen prend en charge les voix off multilingues, garantissant que vos vidéos d'évacuation critiques et vos messages de sécurité atteignent efficacement une main-d'œuvre diversifiée. Cela améliore la clarté de vos initiatives de préparation aux urgences à l'échelle mondiale.