Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de mise à jour d'urgence de 45 secondes pour l'entreprise, destinée aux employés internes pour les informer rapidement d'une fermeture de bureau inattendue ou d'une panne de système. Cette vidéo doit maintenir un style visuel professionnel mais rassurant, incorporant l'image de marque de l'entreprise et des instructions claires et audibles. Exploitez la fonctionnalité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer rapidement les alertes écrites en vidéos de notification d'urgence prêtes à être diffusées, assurant une diffusion immédiate et précise.
Produisez une vidéo essentielle d'annonce de sécurité publique de 60 secondes, ciblant le grand public pour avertir d'un événement météorologique sévère imminent ou d'une perturbation critique du trafic. Le design visuel doit être percutant et informatif, utilisant des icônes et des cartes claires, complété par une voix off sérieuse et directe. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant ces vidéos d'alerte d'urgence compréhensibles même dans des environnements bruyants ou pour les personnes malentendantes.
Créez une vidéo concise de 30 secondes expliquant les étapes de base de préparation aux catastrophes pour les membres de la communauté locale. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible avec des animations simples ou des séquences vidéo de stock illustrant les actions de sécurité, accompagnées d'une voix off claire et encourageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer efficacement ces vidéos d'alerte d'urgence, permettant un déploiement rapide et une adaptation facile à l'aide de modèles personnalisables pour des besoins locaux spécifiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Diffusez rapidement des alertes d'urgence sur les réseaux sociaux.
Créez et partagez instantanément des notifications d'urgence critiques sous forme de clips vidéo sur les plateformes de réseaux sociaux lors d'événements de crise.
Améliorez la formation à la préparation aux urgences.
Exploitez l'IA pour créer des modules vidéo engageants pour la formation à la réponse d'urgence, assurant une meilleure compréhension et mémorisation des procédures vitales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'alerte d'urgence ?
HeyGen fournit des outils basés sur l'IA et une bibliothèque de modèles personnalisables pour simplifier le processus de génération de vidéos de notification d'urgence. Vous pouvez rapidement personnaliser le contenu pour créer efficacement des vidéos d'alerte d'urgence.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de notification d'urgence avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de notification d'urgence, y compris l'utilisation de divers avatars AI, des modèles personnalisables et des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Cela garantit que votre communication de crise maintient la cohérence de la marque.
HeyGen peut-il faciliter des annonces de sécurité publique efficaces et des notifications multicanaux ?
Oui, HeyGen permet la création d'annonces de sécurité publique convaincantes grâce à des capacités avancées de synthèse vocale et de génération de voix AI. Ces alertes d'urgence peuvent ensuite être préparées pour diverses plateformes, soutenant les notifications multicanaux.
Comment HeyGen soutient-il différentes organisations dans la distribution d'alertes d'urgence scolaire ou de mises à jour d'urgence d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations, des équipes RH aux agences gouvernementales, de générer et de diffuser rapidement des alertes d'urgence critiques. Sa capacité à créer du contenu sur mesure aide à la fois pour les alertes d'urgence scolaire et les mises à jour d'urgence d'entreprise.