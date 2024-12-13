Créez des Vidéos de Formation à la Sécurité pour Électriciens Plus Rapidement

Prévenez les blessures électriques et améliorez la conformité OSHA pour les travailleurs électriques qualifiés avec un contenu engageant, facilement créé à partir de votre script en utilisant la conversion de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo procédurale de 45 secondes destinée aux travailleurs électriques qualifiés, détaillant la conformité au verrouillage/étiquetage (LOTO). Cette vidéo doit comporter une démonstration étape par étape avec une narration précise et concise et un texte clair à l'écran. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les informations critiques et garantir l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes sur la sécurité au travail pour tous les employés travaillant à proximité d'installations électriques, en mettant l'accent sur la formation à la sensibilisation générale à la sécurité. Employez un style visuel dynamique avec des coupes rapides, des graphiques de type alerte et une voix off urgente et autoritaire. Intégrez des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour souligner visuellement les dangers potentiels et les distances de sécurité.
Exemple de Prompt 3
Créez un module de formation à la conformité de 90 secondes pour les responsables de la sécurité, les superviseurs et les électriciens nécessitant une certification spécifique en formation à la sécurité NFPA 70E. La vidéo doit adopter une approche visuelle autoritaire et détaillée, intégrant des diagrammes clairs et une voix off experte expliquant les réglementations et procédures. Utilisez la capacité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer efficacement des directives de conformité complètes en une expérience d'apprentissage visuelle structurée.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Sécurité pour Électriciens

Développez facilement des vidéos de formation à la sécurité convaincantes et conformes pour les électriciens, garantissant que votre équipe est bien préparée et protégée.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Script et Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et saisissez votre script détaillé pour générer des vidéos de formation à la sécurité électrique professionnelles et engageantes.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre contenu de formation en ajoutant des séquences d'archives pertinentes ou en téléchargeant vos propres médias, garantissant que vos vidéos respectent la conformité OSHA avec des contrôles de marque personnalisés.
3
Step 3
Appliquez des Ajustements et des Sous-titres
Affinez votre narration en utilisant divers modèles et scènes, et générez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension de vos vidéos de sécurité au travail.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Finalisez votre vidéo avec une génération précise de voix off et exportez-la dans les ratios d'aspect souhaités, la rendant prête pour l'intégration dans vos programmes de formation à la sécurité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Sécurité Complexes

Expliquez clairement les procédures de sécurité électrique complexes, telles que l'Arc Flash & la Sécurité Électrique, rendant les informations essentielles accessibles et compréhensibles pour tous les électriciens.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la sécurité électrique engageantes ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité électrique captivantes en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en contenu professionnel de sensibilisation à la sécurité, rendant des sujets complexes comme "Arc Flash & Sécurité Électrique" plus accessibles et mémorisables pour votre personnel.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour assurer la conformité dans les programmes de sécurité électrique ?

HeyGen fournit des outils pour répondre aux exigences de conformité essentielles pour votre programme de sécurité électrique. Avec des fonctionnalités telles que la génération précise de voix off, les contrôles de marque personnalisés et les sous-titres/captions automatiques, vous pouvez produire des matériaux de formation professionnels alignés sur les normes de "conformité OSHA" et de "formation à la sécurité NFPA 70E" de manière efficace.

HeyGen peut-il simplifier le développement de la formation à la sensibilisation à la sécurité pour les travailleurs électriques qualifiés ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus pour les responsables de la sécurité de développer une formation ciblée à la sensibilisation à la sécurité pour les travailleurs électriques qualifiés. Utilisez une variété de modèles et notre bibliothèque de médias pour construire rapidement des modules couvrant des sujets critiques tels que la "conformité au verrouillage/étiquetage (LOTO)" et la "formation EPI" pour les besoins de "formation en ligne" et "formation sur site".

Comment HeyGen aide-t-il à produire diverses vidéos de sécurité au travail pour les dangers électriques ?

HeyGen est conçu pour vous aider à produire diverses vidéos de sécurité au travail abordant différents dangers électriques. Exploitez sa flexibilité pour le "redimensionnement des ratios d'aspect" et son vaste support de stock pour créer un contenu percutant sur des sujets allant de la "sécurité des lignes électriques" à la sécurité électrique générale, assurant une couverture complète pour vos employés.

