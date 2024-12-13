Maîtrisez la Création de Tableaux Électriques avec Nos Vidéos

Produisez des tutoriels clairs sur les tableaux électriques à partir de vos scripts avec Text-to-video, simplifiant les tableaux de distribution et la création de circuits dans Revit.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes axé sur la façon de personnaliser et de générer efficacement un modèle de "tableau de distribution" dans Revit, s'adressant aux concepteurs MEP intermédiaires cherchant à rationaliser leur documentation. Le style visuel doit présenter des démonstrations claires de l'interface utilisateur avec des annotations animées, accompagnées d'une bande sonore dynamique et informative, assurant une accessibilité totale grâce à la fonction intégrée de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée mondiale.
Exemple de Prompt 2
Créez un guide de dépannage de 2 minutes pour les messages d'"erreur" courants rencontrés lors de la "création de circuits" pour divers "appareils" dans Revit, spécifiquement destiné aux ingénieurs électriciens expérimentés cherchant des solutions rapides. La vidéo doit adopter un format problème-solution avec des coupes visuelles dynamiques et des instructions claires à l'écran, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes sur les meilleures pratiques expliquant comment correctement câbler ensemble les charges de "prises" dans différents "espaces" d'un projet Revit, adaptée aux nouveaux techniciens CAD/BIM. La présentation visuelle doit être très engageante avec des mises en évidence stratégiques et un ton audio amical et conversationnel, et la vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement & d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Instruction pour les Tableaux Électriques

Produisez sans effort des tutoriels vidéo professionnels pour créer des tableaux électriques et gérer les tableaux de distribution en utilisant les puissantes fonctionnalités IA de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi les divers Modèles & scènes de HeyGen pour structurer votre vidéo didactique sur les tutoriels de conception de tableaux électriques. Cela pose les bases d'un guide clair et engageant.
2
Step 2
Créez Votre Script et Avatar
Saisissez votre script détaillé pour démontrer comment travailler avec les tableaux électriques. Ensuite, sélectionnez parmi divers avatars IA pour présenter votre contenu, donnant vie à vos instructions.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté en utilisant la génération avancée de Voix Off de HeyGen pour votre script. De plus, incluez les détails du tableau de distribution dans votre vidéo, assurant que toutes les informations clés sont transmises efficacement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo didactique sur comment créer des circuits. Utilisez les options de redimensionnement & d'exportation des formats d'image de HeyGen pour produire votre vidéo dans le format souhaité, prête à être distribuée à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer Rapidement des Vidéos Didactiques Engagantes

Produisez efficacement des clips vidéo captivants et des tutoriels courts pour les instructions sur les tableaux électriques, économisant un temps et des ressources considérables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de haute qualité pour diverses applications ?

HeyGen simplifie la production vidéo grâce à ses avatars IA et ses capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant avec des voix off professionnelles et des contrôles de marque personnalisables, rendant la création de vidéos complexes accessible.

Quelles options de modèles sont disponibles dans HeyGen pour divers projets vidéo ?

HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes préconçus, permettant aux utilisateurs de configurer rapidement leurs projets vidéo. Ces options de modèles peuvent être personnalisées avec le logo et les couleurs de votre marque pour assurer un message cohérent à travers diverses applications, similaire à la façon dont un modèle de tableau de distribution fournit un point de départ structuré pour les dessins techniques.

HeyGen peut-il intégrer divers éléments multimédias et formats d'image pour des sorties vidéo adaptées à différents espaces ?

Oui, HeyGen prend en charge une bibliothèque multimédia robuste et du contenu stock, vous permettant d'incorporer divers éléments dans vos vidéos. De plus, il offre des options de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour garantir que votre contenu est parfaitement optimisé pour tout espace numérique ou appareil de visualisation.

Quelles mesures HeyGen prend-il pour aider les utilisateurs à éviter les erreurs courantes lors du processus de création vidéo ?

L'interface intuitive de HeyGen et les fonctionnalités de prévisualisation en temps réel aident les utilisateurs à identifier et corriger les problèmes potentiels avant l'exportation finale. Son approche structurée de la génération vidéo, où différents composants sont efficacement câblés ensemble, minimise le risque de divergences de sortie, assurant un produit final soigné.

