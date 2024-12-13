Maîtrisez la Création de Tableaux Électriques avec Nos Vidéos
Produisez des tutoriels clairs sur les tableaux électriques à partir de vos scripts avec Text-to-video, simplifiant les tableaux de distribution et la création de circuits dans Revit.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel de 90 secondes axé sur la façon de personnaliser et de générer efficacement un modèle de "tableau de distribution" dans Revit, s'adressant aux concepteurs MEP intermédiaires cherchant à rationaliser leur documentation. Le style visuel doit présenter des démonstrations claires de l'interface utilisateur avec des annotations animées, accompagnées d'une bande sonore dynamique et informative, assurant une accessibilité totale grâce à la fonction intégrée de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée mondiale.
Créez un guide de dépannage de 2 minutes pour les messages d'"erreur" courants rencontrés lors de la "création de circuits" pour divers "appareils" dans Revit, spécifiquement destiné aux ingénieurs électriciens expérimentés cherchant des solutions rapides. La vidéo doit adopter un format problème-solution avec des coupes visuelles dynamiques et des instructions claires à l'écran, en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et efficace.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes sur les meilleures pratiques expliquant comment correctement câbler ensemble les charges de "prises" dans différents "espaces" d'un projet Revit, adaptée aux nouveaux techniciens CAD/BIM. La présentation visuelle doit être très engageante avec des mises en évidence stratégiques et un ton audio amical et conversationnel, et la vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement & d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir le Contenu Didactique & la Portée.
Produisez rapidement des cours vidéo étendus sur les sujets de tableaux électriques, atteignant efficacement un public mondial de professionnels et d'étudiants MEP.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour créer des tutoriels dynamiques sur les tableaux électriques qui captivent les apprenants et améliorent efficacement la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos de haute qualité pour diverses applications ?
HeyGen simplifie la production vidéo grâce à ses avatars IA et ses capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant avec des voix off professionnelles et des contrôles de marque personnalisables, rendant la création de vidéos complexes accessible.
Quelles options de modèles sont disponibles dans HeyGen pour divers projets vidéo ?
HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes préconçus, permettant aux utilisateurs de configurer rapidement leurs projets vidéo. Ces options de modèles peuvent être personnalisées avec le logo et les couleurs de votre marque pour assurer un message cohérent à travers diverses applications, similaire à la façon dont un modèle de tableau de distribution fournit un point de départ structuré pour les dessins techniques.
HeyGen peut-il intégrer divers éléments multimédias et formats d'image pour des sorties vidéo adaptées à différents espaces ?
Oui, HeyGen prend en charge une bibliothèque multimédia robuste et du contenu stock, vous permettant d'incorporer divers éléments dans vos vidéos. De plus, il offre des options de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour garantir que votre contenu est parfaitement optimisé pour tout espace numérique ou appareil de visualisation.
Quelles mesures HeyGen prend-il pour aider les utilisateurs à éviter les erreurs courantes lors du processus de création vidéo ?
L'interface intuitive de HeyGen et les fonctionnalités de prévisualisation en temps réel aident les utilisateurs à identifier et corriger les problèmes potentiels avant l'exportation finale. Son approche structurée de la génération vidéo, où différents composants sont efficacement câblés ensemble, minimise le risque de divergences de sortie, assurant un produit final soigné.