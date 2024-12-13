Créer des Vidéos de Formation Efficace avec l'IA

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI pour rationaliser la formation des employés et l'intégration des nouvelles recrues efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes démontrant un nouveau flux de travail logiciel aux membres de l'équipe existants, conçue pour créer des vidéos de formation à l'efficacité. Le style visuel doit être clair et étape par étape, simulant peut-être un screencast, avec une voix off calme et instructive, augmentée par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et l'apprentissage renforcé.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux formateurs d'entreprise, illustrant à quel point il est facile de créer des vidéos de formation pour divers programmes internes. Employez un style visuel moderne avec des graphiques animés engageants et une voix confiante et experte, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour lancer la production de vidéos eLearning captivantes avec un minimum d'effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 50 secondes pour les professionnels de l'apprentissage et du développement, expliquant comment convertir rapidement un script existant en une vidéo de formation efficace. La présentation visuelle doit être élégante et directe, se concentrant sur la transformation du texte en vidéo avec un ton audio neutre et professionnel, mettant en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une création de contenu simplifiée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation Efficace

Rationalisez l'apprentissage de votre équipe avec des vidéos professionnelles alimentées par l'IA. Transformez facilement le contenu en matériel de formation percutant en seulement quatre étapes.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. La fonctionnalité **Texte-à-vidéo à partir de script** de HeyGen transformera ensuite votre texte en dialogue parlé, lançant vos vidéos de formation à l'efficacité.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'**avatars AI** et en personnalisant leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés et du Branding
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond et des visuels pertinents. Appliquez vos couleurs personnalisées et votre logo avec les **contrôles de branding (logo, couleurs)** pour assurer la cohérence et créer des vidéos de formation engageantes qui reflètent votre marque.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation terminée, utilisez la fonctionnalité **Redimensionnement et exportations des ratios d'aspect** pour l'optimiser pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos de formation efficaces sont prêtes pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Simplifier les Sujets Complexes pour une Éducation Améliorée

Transformez des sujets complexes, tels que les sujets médicaux, en vidéos éducatives claires et concises, améliorant la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes efficacement ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation véritablement engageantes en transformant votre script en contenu dynamique à l'aide d'avatars AI réalistes. Cette capacité garantit que votre formation des employés est non seulement efficace mais aussi captivante.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix efficace pour la production de vidéos de formation ?

HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos en générant des vidéos de formation professionnelles directement à partir de votre texte, avec génération de voix off et modèles de vidéos personnalisables. Cette approche permet une création rapide de vidéos explicatives et de contenu eLearning sans configurations traditionnelles complexes.

Puis-je personnaliser l'identité visuelle de mes vidéos de formation d'entreprise avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation. Cela assure une apparence cohérente et professionnelle, que ce soit pour l'intégration de nouveaux employés ou la formation générale du personnel.

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI pour simplifier la création de vidéos de formation ?

HeyGen exploite des avatars AI de pointe pour transformer votre script écrit en présentations vidéo réalistes, éliminant le besoin d'acteurs ou de tournages élaborés. Cette génération innovante de vidéos AI rend la création de vidéos de formation à l'efficacité et d'autres contenus pédagogiques simple et accessible.

