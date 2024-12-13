Créez des Vidéos Éducatives Qui Inspirent l'Apprentissage
Atteignez facilement vos objectifs d'apprentissage et engagez les étudiants avec des vidéos éducatives personnalisées en utilisant des modèles et scènes intuitifs.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les écoles peuvent captiver les futurs étudiants et parents avec une vidéo marketing scolaire dynamique de 45 secondes. Imaginez des images professionnelles et engageantes de la vie sur le campus sur une musique entraînante, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour articuler clairement les avantages uniques de votre école et construire une communauté forte.
Pour les entreprises cherchant à former efficacement le personnel ou à expliquer de nouveaux produits, développez une vidéo d'instruction de 60 secondes en utilisant les modèles de vidéos éducatives de HeyGen. Cette vidéo doit présenter des visuels clairs et informatifs avec des instructions étape par étape, soutenues par une narration claire et les sous-titres automatiques de HeyGen, ainsi qu'un riche support de bibliothèque de médias/stock, pour garantir que chaque objectif d'apprentissage est atteint.
Encouragez les étudiants et les enseignants à partager leurs connaissances de manière créative avec une vidéo éducative vibrante de 30 secondes. Cette présentation moderne et dynamique, avec des animations personnalisées et un ton amical et conversationnel, peut être redimensionnée sans effort grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect de HeyGen, la rendant parfaite pour diverses plateformes et mettant en valeur la puissance d'un avatar AI pour des explications engageantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Cours Éducatifs.
Produisez plus de cours éducatifs efficacement, étendant votre portée à un public mondial d'apprenants avec du contenu de haute qualité alimenté par l'AI.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Boostez l'engagement des étudiants et des employés et améliorez la rétention des connaissances en livrant des vidéos de formation dynamiques et interactives générées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives rapidement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives efficacement en utilisant des avatars AI, la fonctionnalité de texte en vidéo, et une interface glisser-déposer conviviale. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo pour lancer vos projets et offrir un contenu d'apprentissage engageant, faisant de HeyGen un créateur de vidéos éducatives efficace.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing scolaires ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos marketing scolaires, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre marque grâce aux contrôles de branding. Vous pouvez également créer des visuels captivants avec diverses options de scènes et incorporer des animations pour captiver les étudiants et les enseignants, assurant que le message de votre école se démarque.
Puis-je générer des vidéos éducatives de haute qualité pour divers objectifs d'apprentissage ?
Absolument, HeyGen vous permet de produire des vidéos éducatives de haute qualité adaptées à divers objectifs d'apprentissage et publics, y compris pour les entreprises. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off, les sous-titres automatiques, et le redimensionnement de rapport d'aspect, vous pouvez facilement créer et partager du contenu vidéo pour des plateformes comme YouTube.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos éducatives pour simplifier la création de contenu ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos éducatives pour simplifier votre processus de création de contenu. Ces modèles vidéo professionnellement conçus servent de points de départ excellents, vous permettant de personnaliser rapidement les scènes, d'ajouter des médias, et d'incorporer des animations sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.