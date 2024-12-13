Créer des Vidéos de Calendrier Éditorial : Planifier, Produire, Publier

Rationalisez la création de contenu et augmentez l'engagement en convertissant des scripts en vidéos complètes facilement avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

522/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes ciblant les responsables marketing occupés et les spécialistes des réseaux sociaux, en soulignant comment un calendrier de contenu vidéo structuré peut rationaliser la création de contenu. Les visuels professionnels, associés à une voix off claire et autoritaire, illustreront la puissance de l'utilisation du Générateur de Script Vidéo AI de HeyGen pour esquisser rapidement des récits captivants pour leurs prochaines campagnes, garantissant un message cohérent et percutant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo amicale de 30 secondes de type témoignage pour les créateurs indépendants et les solopreneurs, mettant en avant les avantages tangibles d'une stratégie cohérente pour créer des vidéos de calendrier éditorial afin d'augmenter l'engagement du public. Avec des visuels invitants et un audio chaleureux et conversationnel, cette vidéo mettrait en scène un avatar AI de HeyGen expliquant comment ils gèrent sans effort leur calendrier vidéo et se connectent avec leur communauté.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle élégante de 50 secondes destinée aux équipes marketing au sein d'agences en croissance, illustrant comment développer efficacement leur stratégie de marketing vidéo. Cette expérience visuelle high-tech, soulignée par une bande sonore motivante, démontrera la capacité de HeyGen à convertir sans effort des scripts en vidéos complètes en utilisant sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, augmentant rapidement leur production de contenu et leur portée sur le marché.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Calendrier Éditorial

Planifiez, créez et programmez efficacement votre contenu vidéo en utilisant HeyGen pour maintenir une présence cohérente et augmenter l'engagement du public.

1
Step 1
Créez Votre Plan de Contenu
Commencez par esquisser votre calendrier de contenu vidéo en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour visualiser votre stratégie éditoriale et planifier votre contenu vidéo.
2
Step 2
Rédigez des Scripts Vidéo Engagés
Utilisez le Générateur de Script Vidéo AI pour rédiger rapidement des scripts captivants pour vos vidéos planifiées, économisant du temps et assurant un message cohérent aligné avec votre calendrier de contenu.
3
Step 3
Convertissez les Scripts en Vidéo
Transformez vos scripts écrits en vidéos complètes sans effort avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen, donnant vie à votre calendrier éditorial avec des visuels dynamiques et des avatars AI.
4
Step 4
Exportez et Programmez
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter vos vidéos à diverses plateformes, assurant qu'elles sont optimisées et prêtes pour votre programmation sociale pour maintenir des publications cohérentes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Produisez facilement des témoignages clients convaincants et des vidéos d'étude de cas, ajoutant une preuve sociale précieuse à votre calendrier de contenu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de calendrier éditorial efficacement ?

HeyGen rationalise la création de contenu en vous permettant de convertir des scripts en vidéos complètes en utilisant des avatars AI et une gamme de modèles. Cela vous permet de gérer efficacement votre calendrier de contenu vidéo et de produire des publications cohérentes pour votre audience.

Quels modèles HeyGen propose-t-il pour la planification de contenu vidéo ?

HeyGen propose divers modèles et scènes conçus pour lancer votre production vidéo, rendant simple la mise en œuvre de votre stratégie de marketing vidéo. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles pour correspondre à votre marque et augmenter l'engagement du public.

HeyGen peut-il rationaliser la création de contenu pour un calendrier vidéo cohérent ?

Absolument. Le Générateur de Script Vidéo AI de HeyGen et ses capacités de texte-à-vidéo vous permettent de convertir rapidement des scripts en vidéos complètes avec des avatars AI. Cela rationalise considérablement votre processus de création de contenu, soutenant un calendrier de contenu vidéo robuste et des publications cohérentes.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour optimiser une stratégie de marketing vidéo ?

HeyGen offre des avatars AI, la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, la génération de voix off et des contrôles de branding pour exécuter pleinement votre stratégie de marketing vidéo. Ces fonctionnalités rationalisent la production vidéo, vous permettant de créer constamment du contenu vidéo engageant pour votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo