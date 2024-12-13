Créez des Vidéos de Récapitulatif d'Appel de Résultats Instantanément avec l'IA

Transformez rapidement des transcriptions d'appels de résultats complexes en vidéos de récapitulatif engageantes pour les réseaux sociaux avec la génération de voix off alimentée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les équipes de marketing et de communication peuvent partager efficacement des récapitulatifs post-résultats sur les plateformes de médias sociaux en créant une vidéo engageante de 60 secondes. Utilisez des visuels dynamiques, y compris des graphiques animés et du texte à l'écran, avec une musique de fond entraînante et un avatar AI professionnel mais accessible pour transmettre les messages clés. Exploitez les sous-titres/captions et le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour maximiser la portée et l'accessibilité de ces communications vitales sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Pour fournir aux analystes financiers et aux départements de recherche des informations approfondies, développez une vidéo détaillée de 90 secondes qui crée des vidéos de récapitulatif d'appel de résultats. La présentation visuelle doit être propre, analytique, se concentrant sur la présentation de métriques financières complexes et de tendances à travers des superpositions de texte précises et une voix off neutre et informative, générée directement à partir de votre script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. Assurez une analyse précise de l'entreprise en mettant en évidence les points de données cruciaux.
Exemple de Prompt 3
Les responsables de la communication d'entreprise visant la cohérence de la marque devraient concevoir une vidéo de récapitulatif de 30 secondes qui met l'accent sur la personnalisation et la présentation professionnelle. Cette vidéo doit intégrer l'image de marque de l'entreprise, les logos et un thème visuel cohérent, livré par un avatar AI soigné. Utilisez les modèles & scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir l'intégrité de la marque et rationaliser le processus de création de contenu pour ces vidéos personnalisables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Récapitulatif d'Appel de Résultats

Transformez rapidement des données d'appel de résultats complexes en vidéos de récapitulatif engageantes et partageables pour les investisseurs et les parties prenantes, améliorant votre communication post-résultats.

1
Step 1
Téléchargez Vos Transcriptions d'Appel
Commencez par télécharger vos transcriptions d'appel de résultats ou collez le texte directement dans la plateforme pour préparer votre contenu au traitement par l'IA.
2
Step 2
Générez Votre Script Vidéo
Utilisez la puissante capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer automatiquement un script vidéo concis, parfait pour vos résumés d'appel de résultats.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels
Améliorez votre récapitulatif en sélectionnant parmi une variété de modèles & scènes professionnels, et en ajoutant des éléments visuels pour rendre votre vidéo dynamique et informative.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Récapitulatif
Finalisez votre vidéo et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour générer une vidéo de haute qualité prête à être distribuée sur diverses plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Résumés Clairs de la Performance Financière

Transformez des données d'appel de résultats complexes en résumés vidéo clairs et engageants alimentés par l'IA pour transmettre efficacement la performance financière aux parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de récapitulatif d'appel de résultats ?

HeyGen utilise des outils avancés d'IA pour générer instantanément des vidéos de récapitulatif d'appel de résultats engageantes. Il vous suffit d'entrer vos transcriptions ou résumés, et d'utiliser nos modèles de vidéo personnalisables pour produire facilement des récapitulatifs post-résultats professionnels.

Les vidéos de récapitulatif de HeyGen sont-elles personnalisables pour le branding et le style ?

Absolument. HeyGen propose une variété de modèles de vidéo personnalisables et de contrôles de branding, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et une riche bibliothèque de médias pour créer des résumés d'appel de résultats visuellement attrayants pour les réseaux sociaux ou un usage interne.

Quelles sont les fonctionnalités clés que HeyGen offre pour les résumés d'appel de résultats ?

HeyGen vous offre des fonctionnalités robustes comme les sous-titres automatiques et la génération de voix off naturelle, transformant des transcriptions complexes en vidéos de récapitulatif claires. Cela garantit que vos résumés d'appel de résultats sont accessibles et présentés de manière professionnelle.

Quelles options de sortie sont disponibles pour les vidéos de récapitulatif de résultats de HeyGen ?

HeyGen vous permet d'exporter facilement vos vidéos de récapitulatif d'appel de résultats dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Une fois générées, vous pouvez partager sans effort vos clips de qualité sur les réseaux sociaux ou les intégrer dans vos communications d'entreprise.

