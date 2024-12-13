Créez facilement des vidéos de coaching sur le comportement des conducteurs avec l'IA

Élevez votre programme de sécurité des conducteurs avec des vidéos de coaching personnalisées, alimentées par l'IA, utilisant des avatars AI réalistes pour une formation engageante et efficace.

485/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de coaching personnalisée engageante de 30 secondes destinée aux conducteurs individuels, axée sur l'amélioration de certaines habitudes de conduite. La présentation visuelle doit être moderne et épurée, avec un ton audio direct et encourageant. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour fournir des retours et des conseils sur mesure.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour le personnel de gestion de flotte, expliquant comment les systèmes de retour d'information en temps réel peuvent optimiser les opérations de flotte et la performance des conducteurs. Le style visuel doit être axé sur les données avec un texte clair à l'écran et des visualisations, complété par une livraison audio autoritaire. Générez la voix off directement dans HeyGen pour assurer un message cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce de service public percutante de 30 secondes ciblant tous les conducteurs sur les dangers de la conduite distraite, visant à renforcer une culture de sécurité plus forte au sein de la flotte. Le style visuel et audio doit être urgent et éducatif, employant des visuels dramatiques avec un message concis et percutant. Rédigez l'intégralité du script et transformez-le instantanément en vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de coaching sur le comportement des conducteurs

Exploitez les vidéos de coaching alimentées par l'IA et les modèles pour construire un programme de sécurité des conducteurs efficace, favorisant une forte culture de sécurité au sein de votre gestion de flotte.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou commencez de zéro
Commencez par sélectionner un modèle de vidéos de coaching sur le comportement des conducteurs préconçu dans la vaste bibliothèque de HeyGen, ou commencez de zéro pour construire un programme de coaching personnalisé adapté aux besoins spécifiques de votre flotte. Cela utilise la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez votre script de coaching et sélectionnez un avatar AI
Saisissez votre script de coaching et choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur à l'écran. Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos messages, rendant les retours complexes engageants et faciles à comprendre pour les conducteurs, soutenant vos vidéos de coaching alimentées par l'IA.
3
Step 3
Améliorez avec des données et des visuels de conducteurs
Intégrez des données de télématique vidéo en temps réel ou des séquences de caméras embarquées directement dans votre vidéo de coaching. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour ajouter des visuels de soutien, fournissant des informations claires et exploitables pour les conducteurs sur des comportements spécifiques comme la conduite distraite.
4
Step 4
Générez et partagez votre vidéo de coaching
Une fois votre vidéo terminée, générez-la et exportez-la dans divers formats adaptés à vos canaux de distribution préférés. Offrez des programmes de coaching personnalisés qui améliorent la rétention des conducteurs et contribuent à une culture de sécurité robuste au sein de vos opérations de gestion de flotte.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construire une forte culture de sécurité

.

Développez des vidéos motivantes avec l'IA pour renforcer les comportements de conduite positifs et favoriser une culture de sécurité proactive au sein de vos opérations de flotte.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de coaching sur le comportement des conducteurs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de coaching percutantes alimentées par l'IA en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie la production de programmes de coaching personnalisés pour vos conducteurs.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les programmes de sécurité des conducteurs ?

Oui, HeyGen propose une sélection de modèles prêts à l'emploi spécialement conçus pour soutenir votre programme de sécurité des conducteurs et vos initiatives de gestion de flotte. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos contrôles de marque pour assurer la cohérence.

Quel rôle jouent les vidéos AI dans l'amélioration de la rétention des conducteurs et de la culture de sécurité ?

Les vidéos de coaching alimentées par l'IA de HeyGen peuvent améliorer considérablement la rétention des conducteurs et renforcer votre culture de sécurité en fournissant des programmes de coaching personnalisés et cohérents. Cette approche garantit que chaque conducteur reçoit des retours et une formation adaptés de manière efficace.

Les gestionnaires de flotte peuvent-ils facilement produire des vidéos de formation personnalisées avec HeyGen ?

Absolument. Les gestionnaires de flotte peuvent produire sans effort des vidéos de formation personnalisées en utilisant la plateforme intuitive de HeyGen. Avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo, la génération de voix off et les sous-titres, créer un contenu convaincant pour la formation et le retour d'information en temps réel est simple.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo