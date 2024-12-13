Créez des Vidéos de Planification des Quais avec la Simplicité de l'AI

Automatisez du contenu engageant pour la planification des quais et améliorez les opérations de la chaîne d'approvisionnement avec la puissante fonctionnalité de texte à vidéo.

607/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une pièce promotionnelle énergique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, illustrant la simplicité de la création de vidéos pour les solutions de planification des quais. Adoptez un style visuel dynamique avec des couleurs vives et des transitions engageantes, avec un avatar AI présentant les principaux avantages en utilisant les scènes et modèles personnalisables de HeyGen. Cette vidéo AI montrera rapidement à quel point il est facile de produire un contenu convaincant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pratique de 60 secondes destinée aux superviseurs de quai et aux équipes opérationnelles, détaillant un processus étape par étape pour optimiser les vidéos de planification des quais. L'esthétique doit être claire et fonctionnelle, utilisant des enregistrements d'écran d'une interface de planification des quais entrecoupés de textes utiles à l'écran, le tout amélioré par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité. Un avatar AI informatif guidera les spectateurs à travers les meilleures pratiques pour des opérations de chaîne d'approvisionnement efficaces.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo puissante de 50 secondes sur le thème problème-solution conçue pour les gestionnaires d'entrepôt confrontés à des goulets d'étranglement opérationnels, plaidant pour l'adoption de solutions modernes de planification des quais. Commencez par une représentation relatable des défis courants avec un style visuel dramatique et un design sonore percutant, puis passez à une solution lumineuse et optimiste présentée par un avatar AI, utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script pour assurer un message précis. Cette vidéo vise à inspirer confiance dans la génération de vidéos AI pour les communications commerciales critiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Planification des Quais

Produisez sans effort des vidéos professionnelles et précises de planification des quais en utilisant les avatars AI de HeyGen et des scènes personnalisables, rationalisant vos communications logistiques.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de planification des quais dans l'éditeur de texte à vidéo de HeyGen. Notre AI analyse votre texte pour préparer la génération de la vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message avec clarté et professionnalisme dans votre contenu automatisé de planification des quais.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo avec des scènes personnalisables en ajoutant de la musique de fond, des séquences vidéo ou en téléchargeant vos éléments de marque pour refléter vos besoins logistiques spécifiques.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un clic, votre vidéo personnalisée est générée. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour préparer vos nouvelles vidéos de planification des quais pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Opérationnelles Informatives

.

Créez rapidement des vidéos professionnelles et personnalisées pour communiquer des mises à jour cruciales de planification des quais et des meilleures pratiques à travers les opérations.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes de planification des quais ?

La plateforme de génération de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de planification des quais en utilisant des avatars AI avancés et des scènes personnalisables. Cela simplifie le processus de création de vidéos pour les opérations logistiques et de chaîne d'approvisionnement.

Puis-je automatiser la création de contenu de planification des quais avec HeyGen ?

Absolument, le générateur de texte à vidéo de HeyGen transforme vos scripts en contenu automatisé de planification des quais professionnel. Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre générateur AI produira des vidéos AI de haute qualité, économisant un temps considérable.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos logistiques générées par AI ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos AI s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez utiliser divers modèles, des ressources de la bibliothèque multimédia et des porte-paroles AI pour créer des vidéos personnalisées uniques pour vos besoins en chaîne d'approvisionnement.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos explicatives pour la logistique ?

HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives en utilisant des avatars AI et une fonctionnalité robuste de script à vidéo. Générez facilement des vidéos explicatives convaincantes pour clarifier les opérations logistiques et de chaîne d'approvisionnement complexes, assurant une communication claire.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo