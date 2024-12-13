Créez des Vidéos de Programme de Diversité Qui Inspirent le Changement
Concevez rapidement des formations à la diversité percutantes pour un lieu de travail inclusif en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages convaincants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes pour les membres de l'équipe existants abordant des scénarios courants de biais inconscients au travail. Le style visuel doit être réaliste et basé sur des scénarios, avec un ton audio légèrement sérieux mais empathique et une narration claire et concise. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour produire efficacement le contenu et incluez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux managers et chefs d'équipe, mettant en avant comment un programme de formation à la diversité solide peut déclencher une approche créative de la résolution de problèmes. Utilisez des visuels énergiques avec des graphiques animés engageants illustrant la collaboration et une musique de fond motivante. Cette vidéo peut efficacement utiliser les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour lancer la création et améliorer son attrait visuel grâce au support de la bibliothèque de médias/stock.
Concevez une vidéo concise de 40 secondes pour tous les employés renforçant les valeurs de l'entreprise contre la discrimination et le harcèlement, en insistant sur l'importance du respect mutuel. Le style visuel et audio doit être professionnel et épuré, délivré avec un ton rassurant mais ferme via une génération de voix off autoritaire. Assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation à la Diversité.
Exploitez l'AI pour produire plus de cours de formation à la diversité et éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale sur l'inclusion.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de diversité engageantes qui améliorent considérablement la participation des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la diversité efficacement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la diversité engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Cette approche simplifiée rend la production de contenu percutant pour votre programme de diversité et d'inclusion beaucoup plus rapide, soutenant un environnement inclusif.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de programme de diversité ?
Avec HeyGen, vous pouvez personnaliser entièrement vos vidéos de programme de diversité en utilisant des contrôles de marque, divers modèles et une bibliothèque de médias stock complète. Cela garantit que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec les objectifs de message et de conception pédagogique de votre organisation.
HeyGen peut-il faciliter la formation à la diversité et à l'inclusion en milieu de travail ?
Absolument. HeyGen fournit une plateforme professionnelle pour aborder des sujets cruciaux tels que les biais inconscients, le harcèlement sexuel et la discrimination dans vos vidéos de formation en milieu de travail. Les avatars AI personnalisables et la génération de voix off assurent une diffusion cohérente et sensible pour tout programme de formation à la diversité.
HeyGen est-il un créateur de vidéos AI efficace pour la formation en entreprise ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI extrêmement efficace, simplifiant le processus de production de vidéos de formation de haute qualité. Son interface intuitive et ses capacités de texte en vidéo le rendent idéal pour créer du contenu complet sur la diversité et l'inclusion sans expérience approfondie en production vidéo.