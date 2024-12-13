Créez des Vidéos d'Orientation sur la Diversité avec l'AI
Générez rapidement des vidéos de formation et d'intégration sur la diversité convaincantes avec des avatars AI, améliorant l'inclusion au travail et la formation des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo DEI convaincante de 45 secondes destinée à tous les employés et aux équipes RH, conçue pour favoriser une compréhension approfondie de la diversité et promouvoir un environnement de travail inclusif. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour créer un contenu percutant et éducatif.
Imaginez un clip vibrant de 30 secondes mettant en lumière la richesse de la diversité culturelle au sein de votre organisation pour la communication interne et la sensibilisation externe. Ce contenu vidéo inclusif, parfait pour un large public d'employés et de nouveaux recrues potentiels, peut être enrichi avec des visuels riches de la bibliothèque multimédia/soutien de stock et rendu accessible mondialement via des sous-titres/captions automatiques.
Comment pouvez-vous communiquer efficacement la valeur de la diversité dans la prise de décision aux managers d'équipe et à la direction dans un format concis ? Produisez une vidéo de formation à la diversité dynamique de 20 secondes en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, en veillant à ce qu'elle soit visuellement attrayante et parfaitement formatée pour diverses plateformes avec redimensionnement et exportation des ratios d'aspect.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez l'Engagement de la Formation DEI.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'orientation sur la diversité dynamiques et interactives, augmentant significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances pendant la formation.
Élargissez les Programmes de Diversité Mondiaux.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de contenu vidéo inclusif, permettant aux équipes RH d'atteindre une main-d'œuvre mondiale diversifiée avec des messages DEI standardisés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer des vidéos de formation efficaces sur la diversité et l'inclusion ?
HeyGen permet aux équipes RH de produire efficacement des vidéos DEI percutantes et du contenu vidéo inclusif. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les voix multilingues pour offrir une formation des employés cohérente et engageante qui favorise l'inclusion au travail et la diversité culturelle.
Qu'est-ce qui rend la plateforme de création vidéo AI de HeyGen idéale pour le contenu inclusif ?
La plateforme de HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI et de scènes personnalisables, vous permettant de créer un contenu vidéo inclusif personnalisé et pertinent. Cela garantit que votre message résonne authentiquement avec un large public pour diverses vidéos de formation et d'intégration des employés.
HeyGen peut-il prendre en charge des vidéos d'orientation sur la diversité multilingues et une formation mondiale ?
Oui, HeyGen permet la création de vidéos d'orientation sur la diversité multilingues grâce à ses voix multilingues avancées et ses sous-titres et captions automatiques. Cela garantit que votre formation sur la diversité culturelle et votre contenu inclusif sont accessibles et percutants pour une main-d'œuvre mondiale.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation à la diversité engageantes ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation à la diversité de haute qualité en exploitant la technologie vidéo AI, des modèles vidéo intuitifs et une technologie avancée de synthèse vocale. Cela vous permet de transformer rapidement des scripts en visuels dynamiques, améliorant vos programmes de formation des employés.