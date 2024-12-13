Créer des Vidéos de Formation pour Distributeurs avec des Avatars AI

Simplifiez votre processus d'intégration pour les distributeurs. Utilisez des avatars AI pour offrir des expériences d'apprentissage vidéo cohérentes et captivantes.

364/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "micro-vidéo d'apprentissage" percutante de 30 secondes ciblant les "distributeurs" expérimentés pour des mises à jour rapides sur les nouvelles fonctionnalités des produits. Utilisez un style dynamique et visuellement attrayant, amélioré par la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour transformer rapidement votre contenu, en veillant à ce que toutes les informations cruciales soient transmises via des "sous-titres/captions" automatiques pour un apprentissage accessible et en déplacement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo complète de 60 secondes pour "créer des vidéos de formation" pour les "distributeurs" maîtrisant des configurations de produits complexes. Adoptez un style visuel soigné et explicatif, en incorporant des graphiques et des diagrammes pertinents tirés de la "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen, le tout construit sur des "modèles et scènes" conçus avec expertise pour offrir un "apprentissage basé sur la vidéo" sophistiqué.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo de formation animée" de 50 secondes pour transmettre des mises à jour essentielles de conformité à tous les "distributeurs". Exploitez un style visuel amical et légèrement animé en utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour rendre les sujets arides engageants, en assurant une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement et exportation de rapport d'aspect" pour cette "solution d'apprentissage alimentée par l'AI".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Distributeurs

Produisez rapidement et facilement des vidéos de formation professionnelles pour vos distributeurs et partenaires de canal en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Rédigez votre contenu ou collez un script existant dans HeyGen. Notre AI utilisera les capacités de conversion de texte en vidéo à partir de script pour former la base de vos vidéos de formation pour distributeurs.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et associez-les à une voix AI pour donner vie à votre script, assurant une présentation cohérente et engageante pour vos partenaires de canal.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Incorporez des visuels pertinents, des scènes de fond, et utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour appliquer le logo et les couleurs de votre marque pour un look professionnel et cohérent, idéal pour la formation produit.
4
Step 4
Exportez et Déployez pour l'Apprentissage
Générez votre contenu d'apprentissage basé sur la vidéo, en utilisant le redimensionnement et l'exportation de rapport d'aspect pour diverses plateformes. Téléchargez-le facilement et intégrez-le dans votre LMS ou partagez-le directement avec les distributeurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la Production de Vidéos de Formation

.

Produisez rapidement des vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les distributeurs ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation pour distributeurs en utilisant des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de script, transformant votre contenu en vidéos de formation animées et dynamiques sans production complexe. Cela permet un déploiement rapide d'expériences d'apprentissage de haute qualité et percutantes pour vos partenaires de canal.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de formation pour distributeurs efficace ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de formation pour distributeurs en fournissant des solutions d'apprentissage alimentées par l'AI, y compris des modèles personnalisables, une voix off AI et un générateur de sous-titres AI. Ces fonctionnalités simplifient la production de vidéos de formation professionnelles, améliorant le processus d'intégration des distributeurs à l'échelle mondiale.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu de formation pour des partenaires de canal spécifiques ?

Absolument, HeyGen permet des vidéos de formation produit et de micro-apprentissage sur mesure grâce à des contrôles de marque étendus, y compris des logos et couleurs personnalisés. Cela garantit que votre contenu d'apprentissage vidéo résonne de manière unique avec chacun de vos partenaires de canal.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production d'apprentissage basé sur la vidéo pour les distributeurs ?

HeyGen simplifie la création d'apprentissage basé sur la vidéo en convertissant le texte en vidéo à partir de script avec voix off AI et sous-titres/captions automatiques, éliminant le besoin d'équipements coûteux ou d'acteurs. Cela vous permet de développer et de déployer rapidement des vidéos de formation complètes pour vos distributeurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo