Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de formation chargés de l'intégration des nouvelles recrues dans des équipes distribuées, améliorant l'engagement global des employés. Cette vidéo doit adopter un ton amical et informatif, mettant en scène divers "avatars AI" pour présenter le contenu de formation de manière engageante. Le design visuel doit être lumineux et encourageant, complété par une voix off claire et accueillante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour tout membre d'une équipe distribuée cherchant à améliorer la communication asynchrone et à favoriser une meilleure collaboration. Cette vidéo personnalisée doit être visuellement énergique et directe, incluant automatiquement des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité dans différents environnements. L'audio doit être concis et direct, garantissant que les informations critiques sont transmises efficacement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez créer une vidéo soignée de 75 secondes pour les cadres et les chefs de département, axée sur l'atteinte d'un alignement d'équipe de haut niveau grâce à des "vidéos pilotées par l'AI" modernes. Le style visuel et audio doit respirer le professionnalisme et l'innovation, intégrant des visuels riches de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour souligner les messages stratégiques clés. Cette vidéo doit démontrer la puissance des modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen pour transmettre efficacement des informations complexes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Alignement d'Équipe Distribuée

Produisez sans effort des messages vidéo engageants et cohérents pour garder votre équipe distribuée connectée et alignée, favorisant une meilleure communication asynchrone.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle
Commencez par choisir parmi la collection diversifiée de modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen conçus pour divers besoins de communication. Collez votre script dans le modèle sélectionné.
2
Step 2
Ajoutez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en sélectionnant un avatar AI dans la bibliothèque de HeyGen. Associez-le à un acteur vocal AI expressif pour narrer votre script.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Médias
Assurez la cohérence de la marque en appliquant la marque de votre équipe, y compris les logos et les couleurs personnalisées, à l'aide des contrôles de marque. Enrichissez votre vidéo avec des visuels de soutien de la bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez-la facilement pour permettre une communication asynchrone efficace et garder votre équipe distribuée alignée.

Améliorer l'Engagement des Employés

Favorisez des connexions plus fortes et boostez le moral dans les équipes distribuées grâce à des mises à jour vidéo personnalisées, engageantes, des annonces et des messages collaboratifs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les équipes distribuées à mieux s'aligner ?

HeyGen permet aux équipes distribuées de créer des vidéos engageantes, pilotées par l'AI, pour un alignement d'équipe sans faille. Utilisez nos modèles vidéo alimentés par l'AI pour produire rapidement des vidéos cohérentes et personnalisées pour tous vos besoins de communication asynchrone.

Quels types de communication vidéo HeyGen peut-il faciliter pour la collaboration à distance ?

HeyGen facilite divers types de communication vidéo pour les équipes à distance, y compris les mises à jour d'équipe à distance, les lancements de projet et le contenu de formation. Notre plateforme soutient la création de vidéos engageantes avec des avatars AI et un générateur de sous-titres AI, parfaits pour une communication asynchrone efficace.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pilotées par l'AI pour la communication interne ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pilotées par l'AI en convertissant le texte en vidéo à l'aide d'avatars AI réalistes et d'un acteur vocal AI. Notre interface intuitive et les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen permettent à quiconque de produire des vidéos professionnelles et personnalisées pour une meilleure collaboration.

HeyGen peut-il aider à améliorer l'engagement des employés avec du contenu vidéo personnalisé ?

Absolument, HeyGen aide à booster l'engagement des employés grâce à des vidéos personnalisées qui résonnent avec votre équipe. Créez des vidéos engageantes en utilisant notre bibliothèque de médias complète et nos contrôles de marque pour garantir que vos messages sont percutants et mémorables.

