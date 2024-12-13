Créez facilement des vidéos de procédures de répartition

Créez rapidement des guides vidéo de formation à la répartition attrayants, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une production fluide.

355/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour de 90 secondes destinée aux gestionnaires de flotte expérimentés et aux coordinateurs logistiques, avec un style visuel professionnel et élégant démontrant les interfaces système et une voix off autoritaire et concise, pour mettre en avant les nouvelles vidéos de procédures de répartition et optimiser la gestion de flotte, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour un audio de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour le personnel de support informatique, les développeurs et les équipes d'opérations techniques, présentant un style visuel détaillé, axé sur l'enregistrement d'écran, avec un audio explicatif précis et technique, en se concentrant sur l'intégration de l'API de répartition, qui peut être facilement générée à partir d'un script en utilisant la capacité de texte à vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Ciblant les membres de l'équipe de répartition et les représentants du service client, produisez une vidéo guide rapide de 45 secondes avec un style visuel dynamique, axé sur la résolution de problèmes, et un audio empathique, soutenant et clair, pour aborder les problèmes courants de suivi des commandes et fournir des guides vidéo rapides, en assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de procédures de répartition

Transformez efficacement votre formation à la répartition en guides vidéo attrayants en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées, rationalisant les tutoriels de gestion de flotte et de suivi des commandes.

1
Step 1
Créez votre script de répartition
Commencez par écrire ou coller vos procédures de répartition dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant la puissance d'un générateur de texte à vidéo gratuit.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou style de formation. Associez-le à un acteur vocal AI pour transmettre votre message clairement, garantissant des voix off de haute qualité pour vos vidéos de procédures de répartition.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias/soutien de stock et appliquez les contrôles de branding de votre entreprise comme les logos et les couleurs. Utilisez des modèles et des scènes pour rendre vos guides vidéo professionnels et attrayants pour la formation à la répartition.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Vos vidéos de formation à la répartition professionnelles sont maintenant prêtes à être partagées avec votre équipe, améliorant la gestion de flotte.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les procédures de répartition complexes

.

Simplifiez les protocoles de répartition complexes et les flux de travail opérationnels en tutoriels vidéo clairs, concis et faciles à comprendre, alimentés par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles de procédures de répartition ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de procédures de répartition en transformant des scripts textuels en contenu attrayant à l'aide d'avatars AI réalistes. Cela simplifie la production de guides vidéo de haute qualité pour une formation à la répartition efficace.

Quels outils AI avancés HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose des outils AI avancés, y compris des avatars AI polyvalents, un acteur vocal AI pour une narration naturelle, et un générateur de sous-titres AI pour des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités techniques garantissent que vos guides vidéo sont professionnels et accessibles.

Puis-je facilement générer des voix off de haute qualité pour mes tutoriels de formation à la répartition ?

Absolument. Les puissantes capacités de texte à vidéo de HeyGen incluent la génération de voix off de haute qualité directement à partir de votre script. Cela vous permet de produire une narration claire et cohérente pour tous vos tutoriels de formation à la répartition.

HeyGen est-il considéré comme un générateur de texte à vidéo gratuit pour une utilisation professionnelle ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes de génération de texte à vidéo, permettant aux entreprises de créer efficacement des guides vidéo professionnels à partir de texte. Bien qu'offrant divers plans, la plateforme de HeyGen facilite la création de vidéos de procédures de répartition convaincantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo