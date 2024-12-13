Créez facilement des vidéos de formation sur la politique de réduction

Simplifiez l'éducation des employés avec des avatars AI dynamiques qui expliquent clairement vos politiques de réduction.

381/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 60 secondes pour les responsables commerciaux sur la manière d'utiliser efficacement les modèles de réduction pré-approuvés pour une application cohérente dans toutes les transactions, en mettant l'accent sur la facilité de configuration des politiques réutilisables. La présentation visuelle doit être élégante et démontrer les étapes avec du texte à l'écran, soutenue par des sous-titres précis pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de rappel rapide de 30 secondes ciblant tous les employés en contact avec la clientèle, renforçant l'importance cruciale de respecter strictement la politique de réduction établie. Cette vidéo doit présenter un style visuel autoritaire mais accessible, utilisant une génération de voix off claire et percutante pour délivrer efficacement les messages clés de conformité et s'assurer que tous comprennent la politique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour dynamique de 50 secondes pour les équipes commerciales existantes, détaillant les récents ajustements de la politique de réduction en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scénarios d'application réels. L'objectif est de créer une vidéo de formation informative et visuellement riche qui met rapidement à jour le personnel sur l'application précise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur la politique de réduction

Développez rapidement et efficacement des vidéos de formation engageantes et informatives pour vos politiques de réduction, assurant une communication claire au sein de votre équipe.

1
Step 1
Créez votre script vidéo et sélectionnez un avatar
Commencez par rédiger le script de votre vidéo de formation pour détailler les aspects de la politique de réduction. Ensuite, sélectionnez parmi la gamme diversifiée d'"avatars AI" de HeyGen pour présenter votre contenu, donnant vie à vos "vidéos de formation".
2
Step 2
Configurez les scènes avec des modèles
Améliorez votre vidéo en utilisant les "modèles et scènes" complets de HeyGen pour des mises en page cohérentes. Ajoutez facilement des médias et intégrez vos éléments de marque pour vous assurer que votre contenu sur la "politique de réduction" s'aligne avec l'identité de votre entreprise.
3
Step 3
Générez la voix off et ajoutez des sous-titres
Générez automatiquement une voix off naturelle à partir de votre script en utilisant la "génération de voix off" de HeyGen. Pour une accessibilité et une clarté accrues concernant la "politique", incluez des sous-titres pour tout le texte parlé.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo finale
Une fois satisfait, utilisez les options de "redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour télécharger votre "vidéo" finalisée dans le format souhaité. Vous êtes maintenant prêt à partager votre formation complète sur la politique de réduction avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez rapidement des vidéos de formation efficaces sur la politique

.

Produisez rapidement des vidéos de formation de haute qualité et réutilisables sur la politique de réduction, économisant du temps et des ressources grâce à l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation convaincantes sur la politique de réduction ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation de haute qualité sur la politique de réduction à partir d'un simple script. Exploitez la technologie de texte à vidéo et des avatars AI réalistes pour vous assurer que votre équipe comprend chaque aspect de votre nouvelle politique de réduction. Cette approche simplifiée rend la création de vidéos de formation efficace et engageante.

HeyGen propose-t-il des modèles pour développer rapidement des vidéos sur la politique de réduction ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles professionnels et de scènes parfaits pour développer des vidéos cohérentes sur la politique de réduction. Ces modèles réutilisables vous permettent de configurer et de déployer rapidement de nouveaux contenus de formation tout en respectant les directives de la marque.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer l'efficacité de ma formation sur les réductions ?

Absolument. La gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen peut considérablement améliorer votre formation sur les réductions en délivrant l'information de manière claire et engageante. Leur présentation humaine aide à maintenir l'attention des spectateurs et à améliorer la rétention des détails critiques de la politique.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour produire du contenu réutilisable sur la politique de réduction ?

HeyGen est idéal pour produire du contenu réutilisable sur la politique de réduction grâce à ses puissants contrôles de marque, ses modèles personnalisés et ses mises à jour de contenu faciles. Vous pouvez configurer et distribuer de manière cohérente des vidéos de formation mises à jour dans toute votre organisation avec un minimum d'effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo