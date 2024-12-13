Créez facilement des vidéos de formation sur la politique de réduction
Simplifiez l'éducation des employés avec des avatars AI dynamiques qui expliquent clairement vos politiques de réduction.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 60 secondes pour les responsables commerciaux sur la manière d'utiliser efficacement les modèles de réduction pré-approuvés pour une application cohérente dans toutes les transactions, en mettant l'accent sur la facilité de configuration des politiques réutilisables. La présentation visuelle doit être élégante et démontrer les étapes avec du texte à l'écran, soutenue par des sous-titres précis pour l'accessibilité et le renforcement.
Produisez une vidéo de rappel rapide de 30 secondes ciblant tous les employés en contact avec la clientèle, renforçant l'importance cruciale de respecter strictement la politique de réduction établie. Cette vidéo doit présenter un style visuel autoritaire mais accessible, utilisant une génération de voix off claire et percutante pour délivrer efficacement les messages clés de conformité et s'assurer que tous comprennent la politique.
Concevez une vidéo de mise à jour dynamique de 50 secondes pour les équipes commerciales existantes, détaillant les récents ajustements de la politique de réduction en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scénarios d'application réels. L'objectif est de créer une vidéo de formation informative et visuellement riche qui met rapidement à jour le personnel sur l'application précise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours complets sur la politique de réduction.
Créez et distribuez facilement des vidéos de formation engageantes sur des politiques de réduction complexes à un public plus large d'apprenants.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des connaissances pour votre formation sur la politique de réduction.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation convaincantes sur la politique de réduction ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation de haute qualité sur la politique de réduction à partir d'un simple script. Exploitez la technologie de texte à vidéo et des avatars AI réalistes pour vous assurer que votre équipe comprend chaque aspect de votre nouvelle politique de réduction. Cette approche simplifiée rend la création de vidéos de formation efficace et engageante.
HeyGen propose-t-il des modèles pour développer rapidement des vidéos sur la politique de réduction ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles professionnels et de scènes parfaits pour développer des vidéos cohérentes sur la politique de réduction. Ces modèles réutilisables vous permettent de configurer et de déployer rapidement de nouveaux contenus de formation tout en respectant les directives de la marque.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer l'efficacité de ma formation sur les réductions ?
Absolument. La gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen peut considérablement améliorer votre formation sur les réductions en délivrant l'information de manière claire et engageante. Leur présentation humaine aide à maintenir l'attention des spectateurs et à améliorer la rétention des détails critiques de la politique.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour produire du contenu réutilisable sur la politique de réduction ?
HeyGen est idéal pour produire du contenu réutilisable sur la politique de réduction grâce à ses puissants contrôles de marque, ses modèles personnalisés et ses mises à jour de contenu faciles. Vous pouvez configurer et distribuer de manière cohérente des vidéos de formation mises à jour dans toute votre organisation avec un minimum d'effort.