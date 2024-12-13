Créez Rapidement des Vidéos d'Orientation pour Espace de Travail Numérique

Produisez rapidement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI pour accueillir les nouveaux employés et expliquer les procédures essentielles avec une narration multilingue.

509/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'orientation logicielle de 90 secondes qui démontre méticuleusement les procédures essentielles pour naviguer dans le nouvel outil de gestion de projet de votre entreprise. Ciblez à la fois le personnel existant et les nouvelles recrues, en utilisant une esthétique propre et professionnelle avec des superpositions de texte à l'écran et une voix concise et autoritaire pour expliquer chaque étape. Exploitez les Modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et efficace pour votre vidéo d'orientation logicielle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo introductive de 75 secondes pour créer des vidéos d'orientation d'espace de travail numérique pour les utilisateurs internationaux, en assurant l'accessibilité et la clarté à travers différentes régions. Ce court-métrage doit adopter un design visuel moderne et épuré avec des animations subtiles et présenter une voix off apaisante et informative. En utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le contenu peut être facilement adapté pour une narration multilingue, accueillant les utilisateurs dans leur nouvel environnement numérique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour l'intégration des utilisateurs qui sert d'introduction rapide à une nouvelle plateforme de service, spécifiquement pour les utilisateurs externes. L'approche visuelle doit être dynamique et conviviale, avec des transitions dynamiques et un ton audio énergique et encourageant. Maximisez l'efficacité en exploitant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour construire rapidement des scènes captivantes qui expliquent les bases de l'intégration vidéo.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Orientation pour Espace de Travail Numérique

Produisez sans effort des vidéos d'orientation professionnelles et engageantes pour les nouveaux employés et l'intégration logicielle, assurant une expérience cohérente et rentable.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre vidéo d'orientation en choisissant parmi une variété de Modèles Vidéo prêts à l'emploi ou saisissez directement votre script pour exploiter notre capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour un démarrage rapide de votre intégration des employés.
2
Step 2
Choisissez Vos Avatars AI et Voix
Donnez vie à votre message en sélectionnant divers Avatars AI et en personnalisant leur apparence. Améliorez la clarté et l'engagement en utilisant un Acteur Vocal AI pour une narration naturelle dans votre vidéo d'orientation logicielle.
3
Step 3
Ajoutez du Contenu et du Branding Spécifiques à l'Entreprise
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de Branding pour maintenir la cohérence. Incorporez des médias pertinents de votre bibliothèque ou support stock, et utilisez des Sous-titres/légendes pour mettre en évidence les procédures essentielles et les informations clés pour les nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Orientation
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement & les exports de ratio d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Ce processus simplifié rend la création de vidéos d'orientation pour espace de travail numérique une solution de production vidéo rentable pour une intégration utilisateur fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et d'Introduction Engagantes

.

Accueillez efficacement les nouvelles recrues avec des vidéos d'introduction inspirantes qui présentent clairement la vision de l'entreprise et les aspects clés de l'environnement de l'espace de travail numérique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation pour espace de travail numérique pour les nouveaux employés ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'orientation engageantes pour espace de travail numérique pour les nouveaux employés en transformant le texte en vidéo professionnelle. Notre plateforme vous permet de produire rapidement un contenu d'intégration complet, rendant l'intégration vidéo efficace et percutante.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'orientation logicielle personnalisées avec des avatars AI ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des vidéos d'orientation logicielle dynamiques en utilisant une gamme diversifiée d'Avatars AI et d'Acteurs Vocaux AI. Vous pouvez facilement expliquer les procédures essentielles pour le logiciel de votre entreprise, assurant une expérience engageante et cohérente pour les nouveaux utilisateurs.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos d'introduction multilingues ?

HeyGen offre un support robuste pour la narration multilingue, vous permettant de produire des vidéos d'introduction et de contenu d'intégration utilisateur pour un public mondial. Cela garantit que vos procédures essentielles sont clairement communiquées à travers différentes langues, améliorant l'accessibilité.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans les matériaux d'intégration vidéo ?

HeyGen assure la cohérence de la marque dans vos matériaux d'intégration vidéo grâce à des Modèles Vidéo personnalisables et des contrôles de branding. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente dans des clips vidéo séparés, renforçant l'identité de votre marque tout au long du processus d'orientation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo