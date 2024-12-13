Créez Rapidement des Vidéos d'Orientation pour Espace de Travail Numérique
Produisez rapidement des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI pour accueillir les nouveaux employés et expliquer les procédures essentielles avec une narration multilingue.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'orientation logicielle de 90 secondes qui démontre méticuleusement les procédures essentielles pour naviguer dans le nouvel outil de gestion de projet de votre entreprise. Ciblez à la fois le personnel existant et les nouvelles recrues, en utilisant une esthétique propre et professionnelle avec des superpositions de texte à l'écran et une voix concise et autoritaire pour expliquer chaque étape. Exploitez les Modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et efficace pour votre vidéo d'orientation logicielle.
Produisez une vidéo introductive de 75 secondes pour créer des vidéos d'orientation d'espace de travail numérique pour les utilisateurs internationaux, en assurant l'accessibilité et la clarté à travers différentes régions. Ce court-métrage doit adopter un design visuel moderne et épuré avec des animations subtiles et présenter une voix off apaisante et informative. En utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le contenu peut être facilement adapté pour une narration multilingue, accueillant les utilisateurs dans leur nouvel environnement numérique.
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour l'intégration des utilisateurs qui sert d'introduction rapide à une nouvelle plateforme de service, spécifiquement pour les utilisateurs externes. L'approche visuelle doit être dynamique et conviviale, avec des transitions dynamiques et un ton audio énergique et encourageant. Maximisez l'efficacité en exploitant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour construire rapidement des scènes captivantes qui expliquent les bases de l'intégration vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Améliorez l'engagement des nouveaux employés et la rétention des connaissances en utilisant des vidéos alimentées par l'AI, rendant les procédures essentielles et la culture d'entreprise claires et mémorables.
Échelle l'Orientation Numérique à l'Échelle Mondiale.
Produisez et distribuez sans effort des vidéos d'orientation multilingues cohérentes aux nouvelles recrues dans tous les lieux, assurant une compréhension universelle de l'espace de travail numérique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation pour espace de travail numérique pour les nouveaux employés ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'orientation engageantes pour espace de travail numérique pour les nouveaux employés en transformant le texte en vidéo professionnelle. Notre plateforme vous permet de produire rapidement un contenu d'intégration complet, rendant l'intégration vidéo efficace et percutante.
HeyGen peut-il créer des vidéos d'orientation logicielle personnalisées avec des avatars AI ?
Absolument. HeyGen vous permet de générer des vidéos d'orientation logicielle dynamiques en utilisant une gamme diversifiée d'Avatars AI et d'Acteurs Vocaux AI. Vous pouvez facilement expliquer les procédures essentielles pour le logiciel de votre entreprise, assurant une expérience engageante et cohérente pour les nouveaux utilisateurs.
Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos d'introduction multilingues ?
HeyGen offre un support robuste pour la narration multilingue, vous permettant de produire des vidéos d'introduction et de contenu d'intégration utilisateur pour un public mondial. Cela garantit que vos procédures essentielles sont clairement communiquées à travers différentes langues, améliorant l'accessibilité.
Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans les matériaux d'intégration vidéo ?
HeyGen assure la cohérence de la marque dans vos matériaux d'intégration vidéo grâce à des Modèles Vidéo personnalisables et des contrôles de branding. Vous pouvez intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente dans des clips vidéo séparés, renforçant l'identité de votre marque tout au long du processus d'orientation.