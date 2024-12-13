Créez des Vidéos de Formation au Flux de Travail Numérique Instantanément
Optimisez l'intégration et la formation avec des scènes dynamiques et personnalisables pour des expériences d'apprentissage percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les responsables des ventes, démontrant comment créer des vidéos de formation au flux de travail numérique avec des visuels dynamiques, concis et instructifs et une bande sonore entraînante. Exploitez la génération avancée de voix off de HeyGen pour fournir des instructions précises étape par étape.
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour le personnel général de tous les départements, expliquant les vidéos de formation au flux de travail sans papier dans un style moderne, convivial et engageant, avec des graphiques vibrants. Utilisez un porte-parole AI pour livrer le script de manière fluide grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, améliorant ainsi l'expérience d'apprentissage globale.
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les nouveaux employés de divers rôles, offrant des vidéos de formation AI essentielles avec un style informatif mais visuellement attrayant et une voix AI calme et guidante. Assurez une accessibilité totale en incorporant du texte à l'écran et des sous-titres automatiques générés par HeyGen, complétant des visuels engageants tirés de la médiathèque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation au Flux de Travail Numérique.
Produisez efficacement des cours complets de flux de travail numérique pour éduquer davantage d'employés à l'échelle mondiale.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans la formation au flux de travail numérique en utilisant la vidéo alimentée par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation au flux de travail numérique ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation au flux de travail numérique en utilisant des avatars AI et des voix off AI réalistes. Cela aide considérablement à optimiser l'intégration en fournissant des instructions claires et étape par étape à travers des visuels engageants pour tout processus.
HeyGen propose-t-il des modèles pour des vidéos de flux de travail numérique alimentées par l'AI ?
Oui, HeyGen propose des scènes et des modèles personnalisables spécialement conçus pour des vidéos de flux de travail numérique alimentées par l'AI. Ces ressources permettent aux utilisateurs de produire rapidement des visuels et du contenu engageants pour illustrer efficacement des processus complexes.
Comment les équipes RH et les responsables des ventes bénéficient-ils de HeyGen pour la formation ?
Les équipes RH et les responsables des ventes exploitent HeyGen pour produire des vidéos de formation AI engageantes, améliorant l'expérience d'apprentissage globale. En utilisant des porte-paroles AI, ils peuvent délivrer efficacement un contenu cohérent et de haute qualité pour leurs équipes et initiatives respectives.
Puis-je créer rapidement des vidéos de formation au flux de travail sans papier avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen rend efficace la génération de vidéos de formation au flux de travail sans papier professionnelles à partir d'un simple script grâce à ses capacités de texte à vidéo. Avec des avatars AI et des sous-titres automatiques, votre contenu est prêt pour un déploiement rapide, économisant temps et ressources.