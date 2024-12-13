Comment créer des vidéos de compétences numériques facilement
Générez rapidement des tutoriels vidéo professionnels sur les compétences numériques avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un clip convaincant de 60 secondes démontrant des compétences numériques pratiques essentielles pour l'avancement professionnel, destiné aux professionnels et chercheurs d'emploi cherchant à améliorer leur CV. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle élégante et corporative, complétée par une voix off professionnelle, mettant l'accent sur l'applicabilité immédiate des compétences professionnelles. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et crédible.
Produisez une vidéo explicative énergique de 30 secondes présentant un conseil rapide pour apprendre de nouvelles compétences technologiques, conçue pour les étudiants et les passionnés de technologie. Optez pour un style visuel rapide avec des animations vibrantes et une musique de fond entraînante pour maintenir l'engagement des spectateurs. Améliorez les ressources visuelles en intégrant divers clips et graphiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Concevez un segment informatif de 90 secondes illustrant une compétence numérique clé à des fins éducatives, destiné aux éducateurs et étudiants dans un cadre de classe. La présentation doit maintenir une approche visuelle propre et pédagogique avec un audio calme et pédagogique, adapté à l'intégration dans les ressources d'enseignement. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres précis à l'aide des outils robustes de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les cours de compétences numériques.
Développez rapidement une gamme plus large de tutoriels vidéo sur les compétences numériques et de vidéos de formation pour atteindre efficacement un public mondial.
Améliorer l'engagement dans la formation aux compétences numériques.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des compétences numériques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels vidéo sur les compétences numériques ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement et efficacement des tutoriels vidéo professionnels sur les compétences numériques. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI, et d'utiliser des modèles intuitifs pour produire des vidéos de formation engageantes, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding du contenu sur les compétences numériques ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser votre contenu sur les compétences numériques, vous permettant de télécharger votre logo et vos couleurs de marque. Utilisez la bibliothèque de médias pour des ressources visuelles pertinentes, garantissant que vos tutoriels vidéo s'alignent parfaitement avec vos ressources pédagogiques organisationnelles et votre identité de marque.
HeyGen peut-il aider à rendre la formation aux compétences numériques accessible à des apprenants divers ?
Absolument, HeyGen améliore l'accessibilité de la formation pratique aux compétences numériques grâce à la génération automatique de voix off et au support complet des sous-titres. Cela garantit que votre contenu sur l'apprentissage de nouvelles compétences technologiques est compréhensible et engageant pour un public mondial aux besoins variés.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos engageantes pour des compétences numériques pratiques comme l'utilisation d'applications pour smartphone ?
HeyGen simplifie le développement de tutoriels vidéo dynamiques pour des compétences numériques pratiques telles que la maîtrise des applications pour smartphone ou la recherche d'informations en ligne. Avec le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des modèles prêts à l'emploi, vous pouvez produire efficacement du contenu de compétences introductives de haute qualité adapté à diverses plateformes.