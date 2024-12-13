Comment créer des vidéos de tenue de dossiers numériques facilement

Rationalisez votre programme de formation en créant rapidement des vidéos explicatives professionnelles avec la fonctionnalité efficace de transformation de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes sur une mise à jour récente de notre système de tenue de dossiers numériques pour tout le personnel existant. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et net, mettant en avant les changements clés avec des superpositions de texte dynamiques et des vidéos de capture d'écran précises. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour garantir que toutes les instructions complexes soient clairement articulées, et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, améliorant ainsi la compréhension de ces vidéos de formation essentielles.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation concise de 30 secondes sur les meilleures pratiques et la conformité en matière de tenue de dossiers numériques pour tout le personnel départemental. La présentation visuelle doit être professionnelle et axée sur l'infographie, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents qui renforcent les concepts clés. Un ton audio sérieux mais informatif doit transmettre l'importance de ces protocoles, communiquant efficacement le style visuel et audio à un large public.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de 45 secondes pour les clients ou partenaires externes, présentant nos processus sécurisés de gestion des dossiers numériques. Cette vidéo nécessite un style visuel fiable et soigné, pouvant inclure un avatar AI professionnel de HeyGen pour renforcer la crédibilité. La voix off rassurante, facilement produite avec la génération de voix off de HeyGen, vise à améliorer la satisfaction client en illustrant notre engagement envers des vidéos de tenue de dossiers numériques robustes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de tenue de dossiers numériques

Produisez sans effort des vidéos explicatives claires et professionnelles pour la tenue de dossiers numériques, améliorant l'efficacité de la formation et la rétention d'informations.

1
Step 1
Créez votre script ou contenu
Commencez par définir votre processus de tenue de dossiers. Utilisez notre fonctionnalité "Transformation de texte en vidéo à partir d'un script" pour générer instantanément du contenu vidéo à partir de vos instructions écrites, ou téléchargez des enregistrements d'écran existants.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et votre voix
Améliorez la clarté en choisissant parmi une variété d'"avatars AI" pour présenter vos informations, ou téléchargez votre propre voix off. Les visuels et l'audio améliorent considérablement la compréhension.
3
Step 3
Appliquez une image de marque professionnelle
Assurez la cohérence de la marque en utilisant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)". Ajoutez les logos et couleurs de l'entreprise, et incluez des sous-titres pour rendre vos vidéos de tenue de dossiers numériques accessibles et soignées.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Une fois terminé, utilisez le "Redimensionnement et exportation au format d'aspect" pour obtenir votre vidéo de tenue de dossiers numériques de haute qualité. Distribuez vos vidéos de formation sur les plateformes pour informer et éduquer efficacement votre équipe.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les instructions complexes

Transformez des processus complexes de tenue de dossiers numériques en vidéos explicatives claires et digestes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen révolutionne la production vidéo en vous permettant de créer des vidéos de formation professionnelles sans effort. Utilisez des avatars AI et transformez du texte en vidéo à partir d'un script pour générer des vidéos de haute qualité et engageantes pour votre programme de formation sans montage complexe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos explicatives ou de formation ?

HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos explicatives claires et des vidéos explicatives. Combinez votre enregistrement d'écran avec nos puissantes capacités de transformation de texte en vidéo et de génération de voix off professionnelle pour livrer des vidéos de formation efficaces, complètes avec des sous-titres pour une compréhension maximale.

Comment HeyGen peut-il soutenir nos besoins en vidéos de tenue de dossiers numériques et d'intégration des employés ?

HeyGen est une solution idéale pour créer des vidéos de tenue de dossiers numériques et du contenu d'intégration des employés rationalisé. Avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous pouvez rapidement produire et partager des vidéos cohérentes et professionnelles adaptées aux besoins de votre organisation.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos engageantes ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos engageantes avec des visuels et un audio professionnels en exploitant des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo. Cela réduit considérablement le besoin de montage vidéo complexe, rendant la production vidéo accessible et efficace pour tout le monde.

