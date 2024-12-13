Créez des Vidéos de Licence de Contenu Numérique Rapidement
Débloquez de nouveaux revenus pour vos actifs numériques grâce à la licence vidéo, en créant des visuels puissants avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes avec un style visuel épuré, semblable à une infographie, démontrant comment exploiter la licence vidéo pour un usage commercial afin de distribuer du contenu vidéo largement et légalement. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages et meilleures pratiques.
Développez une vidéo informative de 30 secondes ciblant les équipes juridiques, les gestionnaires de contenu et les stratèges de marque, en soulignant l'importance cruciale des droits et autorisations pour tous les actifs numériques. Le style visuel autoritaire, associé à des textes à l'écran, devrait être facilement généré à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Les sociétés de production et les agences de médias peuvent créer une vidéo moderne et efficace de 50 secondes, montrant comment la génération vidéo par AI peut rationaliser le processus pour gérer les licences efficacement. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour représenter visuellement des flux de travail simplifiés et mettre en avant les avantages des solutions de licence modernes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produisez du Contenu de Réseaux Sociaux Licencié.
Générez rapidement des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux, prêts pour la licence de contenu et l'usage commercial.
Créez des Publicités Vidéo Commerciales.
Développez des publicités vidéo performantes pour diverses plateformes, simplifiant le processus de licence et de distribution.
Questions Fréquemment Posées
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de licence de contenu numérique ?
Oui, HeyGen utilise une génération vidéo AI avancée pour permettre aux utilisateurs de créer des vidéos de licence de contenu numérique efficacement. Ces vidéos alimentées par AI conviennent à divers cas d'utilisation commerciale, simplifiant votre flux de production.
Comment HeyGen soutient-il la licence vidéo et la gestion des actifs ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes comme une bibliothèque multimédia complète et des contrôles de marque, permettant aux créateurs de maintenir un contrôle créatif sur leurs actifs numériques. Cela assure une intégration transparente dans vos stratégies de licence vidéo pour la distribution.
Puis-je générer divers types de vidéos pour la distribution et les réseaux sociaux avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen propose des modèles de vidéos polyvalents et des avatars AI, vous permettant de générer une large gamme de contenus vidéo, y compris des styles adaptés aux vidéos UGC. Cela facilite la distribution sur des plateformes comme les réseaux sociaux.
HeyGen aide-t-il à garantir les droits et autorisations appropriés pour le marketing de contenu vidéo ?
HeyGen fournit des outils AI puissants pour le marketing de contenu vidéo, vous permettant de générer des vidéos professionnelles. Bien que HeyGen facilite la création, les utilisateurs sont responsables de la gestion des licences et de s'assurer que tous les droits et autorisations nécessaires pour leur contenu vidéo distribué sont en place.