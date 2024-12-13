créer des vidéos de citoyenneté numérique pour les étudiants
Permettre aux éducateurs de créer des leçons vidéo engageantes sur la citoyenneté numérique avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une annonce de service public poignante de 60 secondes ciblant les lycéens et les éducateurs, conçue pour "sensibiliser" au "Cyberharcèlement" et à son impact. La vidéo doit adopter une approche visuelle sensible mais réaliste, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour transmettre des messages puissants et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, assurant un ton clair et empathique.
Produisez une vidéo explicative informative de 30 secondes pour le grand public, démystifiant le concept d'"Intelligence Artificielle" dans le contexte plus large de la "citoyenneté numérique". L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur l'infographie, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière concise, accompagnée d'une voix off autoritaire.
Concevez une vidéo tutorielle pratique de 50 secondes spécifiquement pour les "éducateurs", démontrant comment créer efficacement des "Leçons Vidéo de Citoyenneté Numérique" pour leur programme. Le style visuel doit être professionnel et pédagogique, incorporant des enregistrements d'écran et des séquences éducatives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec un script précis délivré via texte-à-vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'éducation à la citoyenneté numérique.
Développez facilement des leçons vidéo complètes sur la citoyenneté numérique pour atteindre un public plus large d'étudiants et d'éducateurs à l'échelle mondiale.
Améliorer l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
Améliorez l'engagement et la rétention des étudiants sur les sujets de citoyenneté numérique comme la sécurité en ligne en utilisant du contenu vidéo interactif alimenté par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos engageantes sur la citoyenneté numérique ?
HeyGen permet aux éducateurs de créer rapidement des leçons vidéo de citoyenneté numérique de haute qualité en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la sensibilisation sur des sujets critiques comme la sécurité en ligne et le cyberharcèlement pour les étudiants.
Quels outils d'animation HeyGen propose-t-il pour les vidéos animées de citoyenneté numérique ?
HeyGen offre des outils d'animation avancés, y compris des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, pour produire des vidéos animées de citoyenneté numérique convaincantes. Vous pouvez également intégrer la génération de voix off et des éléments multimédias pour enrichir votre programme.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers sujets de leçons vidéo de citoyenneté numérique ?
Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer des leçons vidéo de citoyenneté numérique couvrant une large gamme de sujets tels que le cyberharcèlement, l'empreinte numérique et l'impact de l'intelligence artificielle. Les éducateurs peuvent facilement développer des plans de leçons complets pour les étudiants.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs, garantissant que vos vidéos de citoyenneté numérique s'alignent avec l'identité de votre école. Vous pouvez également exploiter une bibliothèque de médias diversifiée et exporter dans divers formats d'aspect pour un visionnage optimal.