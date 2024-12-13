créer des vidéos de citoyenneté numérique pour les étudiants

Permettre aux éducateurs de créer des leçons vidéo engageantes sur la citoyenneté numérique avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce de service public poignante de 60 secondes ciblant les lycéens et les éducateurs, conçue pour "sensibiliser" au "Cyberharcèlement" et à son impact. La vidéo doit adopter une approche visuelle sensible mais réaliste, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour transmettre des messages puissants et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, assurant un ton clair et empathique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 30 secondes pour le grand public, démystifiant le concept d'"Intelligence Artificielle" dans le contexte plus large de la "citoyenneté numérique". L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur l'infographie, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière concise, accompagnée d'une voix off autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle pratique de 50 secondes spécifiquement pour les "éducateurs", démontrant comment créer efficacement des "Leçons Vidéo de Citoyenneté Numérique" pour leur programme. Le style visuel doit être professionnel et pédagogique, incorporant des enregistrements d'écran et des séquences éducatives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec un script précis délivré via texte-à-vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de citoyenneté numérique

Permettre aux étudiants et aux éducateurs de bénéficier de leçons vidéo animées engageantes sur des sujets essentiels de citoyenneté numérique, favorisant un environnement en ligne plus sûr.

1
Step 1
Créez votre script
Développez votre narration pour des sujets importants de citoyenneté numérique, en définissant les messages clés et les objectifs d'apprentissage. HeyGen aide à convertir votre script en une vidéo dynamique grâce à sa capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez un avatar AI et personnalisez les scènes pour donner vie à vos vidéos animées de citoyenneté numérique. Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter votre leçon avec clarté.
3
Step 3
Ajoutez la voix et peaufinez
Améliorez votre vidéo avec un audio captivant en utilisant la génération de voix off de HeyGen. Assurez-vous que votre message est transmis clairement avec une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre leçon multimédia et exportez-la dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Cela garantit que votre contenu engageant atteint un large public pour sensibiliser efficacement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualiser les concepts de citoyenneté numérique

Utilisez la narration vidéo alimentée par l'IA pour illustrer efficacement des concepts complexes de citoyenneté numérique comme le cyberharcèlement et les empreintes numériques pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos engageantes sur la citoyenneté numérique ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer rapidement des leçons vidéo de citoyenneté numérique de haute qualité en utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela simplifie la sensibilisation sur des sujets critiques comme la sécurité en ligne et le cyberharcèlement pour les étudiants.

Quels outils d'animation HeyGen propose-t-il pour les vidéos animées de citoyenneté numérique ?

HeyGen offre des outils d'animation avancés, y compris des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, pour produire des vidéos animées de citoyenneté numérique convaincantes. Vous pouvez également intégrer la génération de voix off et des éléments multimédias pour enrichir votre programme.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers sujets de leçons vidéo de citoyenneté numérique ?

Absolument, HeyGen est polyvalent pour créer des leçons vidéo de citoyenneté numérique couvrant une large gamme de sujets tels que le cyberharcèlement, l'empreinte numérique et l'impact de l'intelligence artificielle. Les éducateurs peuvent facilement développer des plans de leçons complets pour les étudiants.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs, garantissant que vos vidéos de citoyenneté numérique s'alignent avec l'identité de votre école. Vous pouvez également exploiter une bibliothèque de médias diversifiée et exporter dans divers formats d'aspect pour un visionnage optimal.

