Créez des Vidéos d'Adoption Numérique Instantanément

Accélérez l'adoption par les employés et simplifiez la formation avec des vidéos animées personnalisées, générées sans effort en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script.

432/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée de 45 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle courante, spécifiquement destinée à réduire les demandes de support client pour les équipes produit. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec des instructions étape par étape. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir une narration précise et claire pour un résultat soigné.
Exemple de Prompt 2
Concevez un court métrage animé de 30 secondes pour les nouveaux employés, axé sur des processus d'intégration efficaces. Cette pièce doit utiliser la narration visuelle pour créer une expérience accueillante et dynamique à partager par les professionnels des RH. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste audio chaleureuse et encourageante qui complète les graphiques à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration détaillée de 90 secondes illustrant les avantages d'une nouvelle mise à jour logicielle pour favoriser l'adoption du produit parmi les utilisateurs existants et les clients potentiels. Conçue pour les équipes de vente, la vidéo doit maintenir un style visuel élégant, informatif et persuasif. Construisez facilement cette démonstration complète en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur les fonctionnalités clés efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Adoption Numérique

Produisez rapidement des vidéos de démonstration animées professionnelles et engageantes qui favorisent l'adoption numérique et améliorent l'intégration des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre vidéo d'adoption numérique. Exploitez la fonction de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, rendant vos vidéos explicatives plus accessibles et professionnelles pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Sous-titres
Personnalisez votre vidéo d'adoption numérique en incorporant les contrôles de branding de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs de marque, et ajoutez des sous-titres essentiels pour la clarté et l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo d'adoption numérique soignée en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, en vous assurant qu'elle est parfaitement formatée et prête pour la distribution sur vos plateformes pour améliorer la compréhension et l'adoption par les utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Processus Numériques Complexes

.

Décomposez les fonctionnalités logicielles complexes et les flux de travail en vidéos de démonstration animées faciles à comprendre, simplifiant l'intégration et la formation des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'adoption numérique engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'adoption numérique captivantes en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Cette plateforme d'IA générative simplifie la production de vidéos animées de démonstration qui améliorent l'adoption par les utilisateurs sur diverses plateformes, renforçant l'adoption globale par les employés et des produits.

Quel rôle jouent les avatars AI dans l'amélioration de l'adoption et de la formation des employés ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes pour personnaliser et améliorer les supports d'adoption et de formation des employés. Ces personnages alimentés par l'IA délivrent des instructions claires et cohérentes, rendant des sujets complexes comme les nouvelles implémentations logicielles plus accessibles et engageants pour vos équipes à distance et vos processus d'intégration.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production de vidéos de démonstration et de tutoriels de haute qualité ?

HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de démonstration et de tutoriels de haute qualité grâce à ses capacités intuitives de texte en vidéo et sa vaste bibliothèque de modèles. En exploitant l'IA générative, vous pouvez rapidement créer des démonstrations animées et des animations pédagogiques, économisant un temps et des ressources précieux tout en développant les opérations de support et en créant des actifs de narration visuelle.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des ressources en libre-service et du contenu de support client ?

Oui, HeyGen est une solution idéale pour développer des ressources en libre-service complètes et du contenu de support client. Vous pouvez facilement créer des vidéos de formation AI et des actifs de narration visuelle, tels que des explications animées et des tutoriels, pour guider les utilisateurs et réduire efficacement les tickets de support, améliorant ainsi l'expérience client globale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo