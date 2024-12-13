Créez des Vidéos d'Adoption Numérique Instantanément
Accélérez l'adoption par les employés et simplifiez la formation avec des vidéos animées personnalisées, générées sans effort en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo animée de 45 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle courante, spécifiquement destinée à réduire les demandes de support client pour les équipes produit. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec des instructions étape par étape. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir une narration précise et claire pour un résultat soigné.
Concevez un court métrage animé de 30 secondes pour les nouveaux employés, axé sur des processus d'intégration efficaces. Cette pièce doit utiliser la narration visuelle pour créer une expérience accueillante et dynamique à partager par les professionnels des RH. Exploitez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste audio chaleureuse et encourageante qui complète les graphiques à l'écran.
Produisez une vidéo de démonstration détaillée de 90 secondes illustrant les avantages d'une nouvelle mise à jour logicielle pour favoriser l'adoption du produit parmi les utilisateurs existants et les clients potentiels. Conçue pour les équipes de vente, la vidéo doit maintenir un style visuel élégant, informatif et persuasif. Construisez facilement cette démonstration complète en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur les fonctionnalités clés efficacement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation à l'Adoption Numérique.
Améliorez l'engagement et la rétention des utilisateurs pour les nouveaux logiciels et systèmes grâce à des vidéos de formation alimentées par l'IA, favorisant une adoption plus rapide par les employés.
Accélérez la Production de Contenu pour l'Adoption.
Générez rapidement des cours d'adoption numérique complets, des guides interactifs et des vidéos explicatives, atteignant efficacement une base d'utilisateurs plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'adoption numérique engageantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'adoption numérique captivantes en transformant le texte en contenu engageant avec des avatars AI et des scènes dynamiques. Cette plateforme d'IA générative simplifie la production de vidéos animées de démonstration qui améliorent l'adoption par les utilisateurs sur diverses plateformes, renforçant l'adoption globale par les employés et des produits.
Quel rôle jouent les avatars AI dans l'amélioration de l'adoption et de la formation des employés ?
HeyGen utilise des avatars AI réalistes pour personnaliser et améliorer les supports d'adoption et de formation des employés. Ces personnages alimentés par l'IA délivrent des instructions claires et cohérentes, rendant des sujets complexes comme les nouvelles implémentations logicielles plus accessibles et engageants pour vos équipes à distance et vos processus d'intégration.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production de vidéos de démonstration et de tutoriels de haute qualité ?
HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de démonstration et de tutoriels de haute qualité grâce à ses capacités intuitives de texte en vidéo et sa vaste bibliothèque de modèles. En exploitant l'IA générative, vous pouvez rapidement créer des démonstrations animées et des animations pédagogiques, économisant un temps et des ressources précieux tout en développant les opérations de support et en créant des actifs de narration visuelle.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des ressources en libre-service et du contenu de support client ?
Oui, HeyGen est une solution idéale pour développer des ressources en libre-service complètes et du contenu de support client. Vous pouvez facilement créer des vidéos de formation AI et des actifs de narration visuelle, tels que des explications animées et des tutoriels, pour guider les utilisateurs et réduire efficacement les tickets de support, améliorant ainsi l'expérience client globale.