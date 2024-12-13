Créez facilement des vidéos de formation à la sécurité des appareils
Donnez à votre équipe les moyens de sensibiliser à la cybersécurité de manière engageante. Utilisez des avatars AI pour simplifier des sujets complexes comme le phishing et les logiciels malveillants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise d'une minute ciblant les utilisateurs peu à l'aise avec la technologie et les nouvelles recrues sur la façon de configurer efficacement l'authentification multi-facteurs pour les appareils de l'entreprise, en utilisant un guide visuel clair et étape par étape avec une génération de voix off précise pour assurer une compréhension facile des protocoles de sécurité essentiels des appareils.
Produisez une vidéo dynamique de style infographique de 45 secondes pour le personnel général, mettant l'accent sur la création de mots de passe forts et les avantages de l'utilisation de gestionnaires de mots de passe dans le cadre de vidéos de formation à la cybersécurité, présentée avec une esthétique moderne, une musique de fond engageante et des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité améliorée.
Une vidéo informative de 2 minutes est nécessaire pour les agents de terrain et les employés manipulant des données sensibles sur des appareils mobiles, illustrant les fonctions critiques de l'effacement à distance et du chiffrement complet de l'appareil en cas de perte ou de vol de l'appareil, adoptant une approche de style documentaire sérieux avec des visuels réalistes provenant de la bibliothèque multimédia/du support de stock pour souligner l'importance immédiate de ces mesures de sécurité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement en formation.
Améliorez l'apprentissage et la mémorisation des protocoles critiques de sécurité des appareils avec des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Échelle de formation mondiale à la cybersécurité.
Produisez et distribuez efficacement des vidéos de formation complètes à la sécurité des appareils à une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation technique à la sécurité des appareils ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation essentielles à la cybersécurité en transformant des scripts en contenu professionnel avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela vous permet de couvrir rapidement des sujets complexes comme le phishing, les logiciels malveillants et les menaces de sécurité basées sur l'hôte pour une éducation efficace des employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer un contenu engageant sur la sécurité des appareils mobiles ?
HeyGen propose une suite d'outils, y compris des modèles personnalisables et des avatars AI, pour produire des vidéos animées dynamiques sur la sécurité des appareils mobiles. Vous pouvez facilement expliquer des concepts tels que l'authentification multi-facteurs et l'effacement à distance, garantissant que votre équipe comprend les protocoles critiques sans production vidéo étendue.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de formation à la cybersécurité pour des besoins organisationnels spécifiques ?
Oui, HeyGen permet un contrôle de marque étendu, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos de formation à la cybersécurité s'alignent sur l'identité de votre organisation. Cela permet un contenu sur mesure sur des sujets comme le chiffrement complet des appareils et les mots de passe forts, améliorant la pertinence et la rétention pour votre public.
Comment HeyGen facilite-t-il la distribution facile des vidéos de formation à la sécurité des appareils ?
HeyGen génère des vidéos de sécurité des appareils de haute qualité qui sont facilement exportables et compatibles avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect, votre contenu de formation est accessible et prêt à être déployé sur diverses plateformes.