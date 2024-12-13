Créez facilement des vidéos d'intégration des développeurs avec l'IA

Accélérez l'intégration des développeurs à distance avec les avatars AI, en créant des modules de formation technique engageants en quelques minutes.

420/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo pédagogique de 60 secondes destinée aux développeurs juniors, expliquant un concept technique central spécifique au flux de travail de votre équipe. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec du texte à l'écran et un son clair, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script et des sous-titres automatiques pour améliorer la compréhension dans vos modules de formation technique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo introductive de 30 secondes pour tous les nouveaux développeurs, mettant en avant la culture d'entreprise et les premières salutations de l'équipe. Adoptez un style visuel chaleureux et engageant avec une musique de fond professionnelle, en intégrant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour créer une vidéo d'intégration des développeurs professionnelle qui soit personnelle et accueillante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 50 secondes démontrant un outil ou un processus de développement critique pour les développeurs expérimentés rejoignant un nouveau projet. La vidéo doit avoir un style visuel efficace et direct et une voix off précise, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et sa génération de voix off pour une livraison cohérente lorsque vous créez des vidéos d'intégration des développeurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'intégration des développeurs

Rationalisez votre processus d'intégration des développeurs en créant des vidéos engageantes et professionnelles avec les outils alimentés par l'IA de HeyGen, garantissant une expérience d'apprentissage cohérente et efficace.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par définir les informations techniques clés pour l'intégration de vos développeurs. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu écrit en scènes vidéo initiales, rendant la création de "vidéos d'intégration des développeurs" efficace.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi la gamme diversifiée d'"avatars AI" de HeyGen qui résonnent avec votre marque. Ces présentateurs numériques délivrent vos explications techniques avec professionnalisme et clarté.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Assurez la cohérence de la marque dans vos "vidéos d'intégration" en utilisant les "contrôles de marque" de HeyGen. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs et vos polices d'entreprise pour aligner parfaitement votre contenu avec votre identité visuelle.
4
Step 4
Exportez et partagez votre contenu
Finalisez vos "vidéos pilotées par l'IA" en choisissant le format d'aspect approprié pour vos canaux de distribution. Exportez facilement votre contenu poli, prêt à être intégré dans votre plateforme d'hébergement vidéo pour une intégration fluide des développeurs à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets techniques complexes et améliorez l'éducation des développeurs

.

Simplifiez les concepts techniques complexes et améliorez l'efficacité de l'éducation des développeurs grâce à des visuels engageants pilotés par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des développeurs ?

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen vous permettent de créer rapidement des vidéos d'intégration des développeurs professionnelles. En utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script, vous pouvez produire rapidement un contenu d'intégration engageant et cohérent sans production vidéo traditionnelle complexe.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration des développeurs avec l'IA de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen permet la personnalisation grâce aux avatars AI et aux capacités avancées d'acteurs vocaux AI. Vous pouvez créer des vidéos d'intégration personnalisées avec divers présentateurs et voix, garantissant une expérience engageante et relatable pour chaque nouveau développeur, même en soutenant un contenu d'intégration localisé.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour créer des modules de formation technique ?

HeyGen est un outil puissant de création vidéo pour les modules de formation technique, offrant une gamme de fonctionnalités conçues pour l'efficacité. Vous pouvez tirer parti des modèles vidéo préfabriqués, d'une bibliothèque de médias complète et de la fonctionnalité de texte à vidéo pour générer rapidement des explications vidéo animées et claires.

HeyGen prend-il en charge la localisation vidéo pour l'intégration mondiale des développeurs à distance ?

Oui, HeyGen est bien équipé pour la localisation vidéo, cruciale pour l'intégration des développeurs à distance dans des équipes diversifiées. Avec une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques, vous pouvez facilement adapter vos vidéos d'intégration à diverses langues, garantissant que tous les membres de l'équipe reçoivent un contenu d'intégration localisé clair et accessible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo