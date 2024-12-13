Créez des vidéos récapitulatives de sprint Dev qui se font remarquer

Boostez l'engagement et la clarté dans votre flux de travail agile avec des mises à jour de sprint dynamiques, propulsées par le texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de mise à jour de sprint asynchrone de 90 secondes conçue pour une équipe scrum distribuée, mettant en lumière les user stories complétées et les priorités immédiates. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec des superpositions de texte à l'écran, accompagnée d'une voix énergique et claire, en utilisant pleinement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu et des sous-titres pour l'accessibilité dans différents environnements.
Exemple de Prompt 2
Comment votre équipe peut-elle présenter une nouvelle fonctionnalité dans une vidéo de démonstration de sprint de 2 minutes aux propriétaires de produits et aux utilisateurs finaux, en s'assurant qu'elle est vue d'une perspective engageante d'utilisateur final ? La vidéo exige un style visuel interactif, étape par étape, avec une narration amicale et explicative, construite efficacement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et enrichie avec le support de la bibliothèque de médias/stock pour les enregistrements d'écran critiques.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo récapitulative technique, conçue pour les membres de l'équipe de développement et les spécialistes QA, doit résumer succinctement les objectifs du sprint et la définition de terminé en 75 secondes. Cela nécessite un style visuel concis et axé sur les données, avec des diagrammes et graphiques à l'écran, associé à une voix précise et autoritaire, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une génération de contenu simplifiée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos récapitulatives de sprint Dev

Transformez sans effort vos résumés de sprint de développement en vidéos engageantes et professionnelles avec l'AI, assurant des mises à jour asynchrones claires et concises pour votre équipe et vos parties prenantes.

1
Step 1
Créez votre script récapitulatif
Écrivez ou collez le contenu de vos vidéos récapitulatives de sprint dans l'éditeur de script pour former la base de votre vidéo, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos mises à jour de sprint, assurant une livraison professionnelle et engageante pour vos parties prenantes.
3
Step 3
Générez des voix off claires
Générez automatiquement des voix off naturelles pour votre script et ajoutez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et créer des vidéos plus engageantes pour tous les membres de l'équipe.
4
Step 4
Exportez et partagez votre mise à jour
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect, prête à être partagée avec votre équipe et vos parties prenantes pour des mises à jour de sprint asynchrones fluides.

Présentez les réalisations du sprint avec des vidéos AI engageantes

Démontrez efficacement les réalisations du sprint et les démonstrations de produits en utilisant des vidéos AI captivantes, assurant clarté et impact pour tous les spectateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos récapitulatives de sprint pour les équipes de développement agile ?

HeyGen permet aux équipes scrum de créer efficacement des vidéos récapitulatives de sprint professionnelles en utilisant des avatars AI avancés et un générateur de texte-à-vidéo. Cela réduit considérablement le temps et les efforts traditionnellement consacrés à l'enregistrement et au montage, rendant les mises à jour de sprint asynchrones simples.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de démonstration de sprint engageantes avec des avatars AI personnalisables ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI et la génération de voix off pour créer des vidéos de démonstration de sprint dynamiques qui captent l'attention des parties prenantes. Vous pouvez facilement personnaliser les éléments de marque comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour un montage et une synthèse efficaces des vidéos de révision de sprint ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen inclut des fonctionnalités telles que le montage basé sur le texte et la suppression des silences, permettant des ajustements rapides de vos vidéos de révision de sprint. Il prend également en charge la synthèse AI, garantissant que les points clés sont mis en évidence pour une présentation claire et concise aux parties prenantes.

HeyGen est-il adapté à divers besoins de communication d'équipe, tels que la planification de sprint à distance et les mises à jour de progression de l'équipe ?

Oui, HeyGen est très polyvalent pour créer diverses vidéos d'équipe, des sessions de planification de sprint à distance aux mises à jour quotidiennes. Ses modèles et options de partage faciles facilitent une communication claire et une collaboration à travers des équipes distribuées, améliorant les flux de travail de développement Agile dans l'ensemble.

