Créer des Vidéos d'Instruction sur le Design Thinking
Transformez des concepts complexes de design thinking en cours de formation engageants pour les étudiants et les enseignants en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo courte et percutante de 60 secondes ciblant les professionnels de l'UX, démontrant des techniques d'idéation efficaces dans la résolution de problèmes. L'esthétique doit être moderne et épurée, avec un texte à l'écran net et une voix off professionnelle et informative. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir un guide clair et autoritaire sur la promotion de solutions innovantes au sein des équipes.
Produisez une vidéo d'instruction inspirante de 30 secondes sur le design thinking destinée aux enseignants souhaitant mettre en œuvre une approche plus centrée sur l'humain dans leur programme. Le style visuel doit être chaleureux et illustratif, avec une musique de fond calme et invitante. Assurez-vous que tous les points clés sont renforcés par les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention pour les éducateurs.
Concevez une bande-annonce de formation engageante de 50 secondes mettant en avant 'Le Design Thinking en Pratique' pour un public général intéressé par l'application pratique. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et multimédia, mélangeant des séquences de stock de haute qualité avec des graphiques percutants, le tout sur une narration enthousiaste. Améliorez la narration en incorporant des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer des scénarios réels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Portée avec Plus de Cours de Design Thinking.
Créez efficacement de nombreuses vidéos d'instruction sur le design thinking pour éduquer un public mondial d'étudiants et de professionnels.
Améliorez l'Engagement dans la Formation au Design Thinking.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre les cours de formation sur le design thinking plus engageants et améliorer la rétention des concepts clés par les apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction engageantes sur le design thinking ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos d'instruction de haute qualité sur le design thinking en transformant des scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars AI. Cela simplifie la production de cours de formation et de vidéos courtes, rendant les concepts complexes de "design thinking" accessibles aux étudiants et aux enseignants.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de cours de formation UX ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes parfaites pour développer des vidéos de cours de formation UX, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, des contrôles de marque personnalisés et la génération de voix off alimentée par l'AI. Ces outils aident à créer un contenu convaincant pour des sujets comme les "ateliers UX" et le "mapping de parcours" dans une approche centrée sur l'humain.
Les enseignants et les étudiants peuvent-ils utiliser HeyGen pour des vidéos de réflexion sur la résolution de problèmes ?
Absolument, HeyGen est une excellente ressource pour les enseignants et les étudiants pour créer des vidéos de réflexion sur la résolution de problèmes. Sa plateforme intuitive permet de générer facilement des vidéos courtes, complètes avec des sous-titres et une vaste bibliothèque de médias, parfaites pour illustrer les principes de "design thinking" ou les concepts de "croquis de produit".
Comment HeyGen assure-t-il une qualité professionnelle pour les vidéos d'instruction sur YouTube ?
HeyGen assure une qualité professionnelle pour vos vidéos d'instruction, idéales pour des plateformes comme YouTube, grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables et le redimensionnement des ratios d'aspect. Vous pouvez facilement produire des vidéos courtes et soignées sur le "design numérique" ou tout sujet de "design thinking", améliorant ainsi votre contenu éducatif.