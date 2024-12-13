Créez des Vidéos de Procédure de Dépôt Sans Effort

Produisez rapidement du contenu de formation professionnel et engageant en utilisant les avatars AI avancés de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative concise de 45 secondes destinée à l'éducation des clients, guidant les clients de la banque à travers le processus simplifié de préparation des vidéos de dépôt bancaire. Adoptez un style visuel amical et accessible avec des graphiques animés vibrants illustrant chaque étape, accompagnés d'une voix off AI rassurante. Cette vidéo engageante devrait exploiter efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de communication interne de 75 secondes pour le personnel bancaire existant, présentant les meilleures pratiques pour créer des vidéos engageantes sur les procédures de dépôt en utilisant les modèles vidéo alimentés par AI de HeyGen. La présentation visuelle doit être moderne et élégante, avec des coupes rapides entre les exemples et une voix off AI professionnelle et informative. Mettez en avant la facilité de production en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une brève vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant les institutions financières, mettant en avant comment les modèles vidéo de HeyGen leur permettent de créer efficacement des vidéos professionnelles de procédure de dépôt. Le style visuel et audio doit être dynamique et captivant, avec des visuels nets et une voix off énergique. Ce rapide aperçu devrait exploiter la génération de voix off de HeyGen pour un message percutant.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Procédure de Dépôt

Produisez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes pour guider votre équipe à travers les procédures de dépôt bancaire en utilisant la plateforme intuitive alimentée par AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Commencez par sélectionner dans la bibliothèque de HeyGen des "modèles vidéo alimentés par AI" pour rationaliser la création de contenu. Cela fournit une base structurée et professionnelle pour votre vidéo de procédure.
2
Step 2
Ajoutez un Avatar AI
Donnez vie à vos instructions en intégrant un "avatar AI" approprié pour présenter les étapes de dépôt. Cela ajoute une touche professionnelle et relatable sans avoir besoin d'un présentateur physique.
3
Step 3
Créez des Voix Off AI
Rédigez une narration captivante pour vos vidéos de procédure en utilisant diverses "voix off AI". Cela garantit des instructions claires et cohérentes et prend en charge plusieurs langues pour une portée plus large.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres Générés Automatiquement
Améliorez l'accessibilité et la compréhension de votre contenu vidéo en utilisant HeyGen pour "générer automatiquement des sous-titres" directement à partir de votre script, garantissant la clarté pour tous les spectateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Instructions Complexes

Utilisez des vidéos alimentées par AI et générez automatiquement des sous-titres pour simplifier les processus de dépôt complexes, rendant les procédures claires et accessibles pour tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes pour les besoins courants des entreprises ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes pour diverses applications telles que la formation de nouveaux employés, l'éducation des clients, la communication interne et les présentations commerciales. Sa plateforme intuitive simplifie la production de contenu professionnel, la rendant accessible à tous.

Puis-je utiliser les modèles vidéo alimentés par AI de HeyGen pour rationaliser la création de contenu pour des procédures spécifiques ?

Oui, HeyGen propose des modèles vidéo alimentés par AI conçus pour rationaliser la création de contenu pour des vidéos de procédures spécifiques, telles que la création de vidéos de procédure de dépôt ou de préparation de dépôt bancaire. Vous pouvez rapidement générer des instructions professionnelles et claires avec nos vidéos alimentées par AI.

Quelles fonctionnalités avancées AI offre HeyGen pour améliorer la production vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités AI avancées pour élever votre production vidéo, y compris des avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité. La plateforme inclut également des sous-titres générés automatiquement et un support pour plusieurs langues, garantissant que vos vidéos sont accessibles et engageantes.

Comment HeyGen garantit-il que l'identité de ma marque est maintenue dans le contenu vidéo professionnel ?

HeyGen vous permet de personnaliser les éléments de marque, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que tout votre contenu professionnel s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Nos modèles vidéo sont conçus pour être facilement adaptables, maintenant un look cohérent et reconnaissable.

