Créez des Vidéos de Présentation de Département Facilement avec l'AI
Humanisez votre marque et simplifiez l'intégration avec des vidéos de présentation engageantes utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo 'Rencontrez l'équipe' de 45 secondes, destinée aux parties prenantes externes et aux clients potentiels, pour mettre en valeur la culture d'entreprise dynamique. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et énergique avec des coupes rapides et un ton audio amical et informel, en exploitant les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour une production rapide.
Produisez une vidéo d'introduction d'entreprise concise de 30 secondes pour les visiteurs du site web et les abonnés des réseaux sociaux, en vous concentrant sur l'humanisation de votre marque. Le style visuel et audio doit être moderne et inspirant, utilisant des couleurs alignées sur la marque et une musique percutante, avec un soutien crucial des 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour garantir l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Concevez une vidéo de recrutement convaincante de 75 secondes destinée aux chercheurs d'emploi et aux étudiants universitaires, mettant en avant le parcours et les responsabilités quotidiennes d'un employé à travers un témoignage authentique. Cette vidéo doit adopter un style visuel chaleureux et naturel avec un audio sincère, en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour intégrer de manière transparente des récits parlés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention pour les nouvelles recrues et les employés en créant des vidéos de présentation de département captivantes alimentées par l'AI.
Créez des Modules d'Apprentissage Interne.
Développez de nombreux modules vidéo internes pour les départements, partageant efficacement les connaissances avec tous les membres de l'équipe, partout.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la communication interne et l'intégration de notre entreprise ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de présentation engageantes, y compris des vidéos d'introduction d'entreprise et des présentations de département, en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéo personnalisables. Cela aide à simplifier l'intégration et à améliorer la communication interne au sein de votre organisation.
Quels types de vidéos sur la culture d'entreprise HeyGen peut-il produire ?
HeyGen vous permet d'humaniser votre marque en produisant des vidéos convaincantes sur la culture d'entreprise, y compris des vidéos 'Rencontrez l'équipe' et des interviews d'employés, sans avoir besoin d'une équipe de tournage. Utilisez des avatars AI pour représenter votre équipe et partager efficacement votre identité de marque.
Comment les avatars AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos ?
Les avatars AI de HeyGen transforment le texte en vidéos professionnelles, agissant comme votre assistant vidéo AI pour transmettre votre message avec des expressions réalistes et des voix off. Cette capacité accélère la création de divers supports marketing et communications internes.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans tous les contenus vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs et votre identité de marque spécifique dans chaque vidéo. Avec une large gamme de modèles de vidéo personnalisables, vous pouvez produire de manière cohérente des supports marketing professionnels.