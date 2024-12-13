Créez des Vidéos d'Introduction de Département avec l'Aisance de l'IA
Créez du contenu vidéo engageant pour les programmes académiques ou l'orientation des étudiants, simplifié avec le puissant Texte-à-vidéo à partir de script.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour la présentation du corps professoral à l'intention des pairs académiques et futurs collaborateurs, détaillant les domaines de recherche spécifiques et les réalisations. Cette vidéo professionnelle doit comporter une génération de voix off claire et autoritaire et des sous-titres/captions précis pour mettre en valeur des concepts complexes efficacement sur un fond de graphismes visuels sophistiqués et de musique ambiante et savante, la positionnant comme un exemple de premier plan de Vidéos de Programmes Académiques.
Produisez une vidéo d'introduction succincte de 30 secondes pour le public, conçue pour donner un aperçu rapide de la mission et de l'impact du département. Employez les modèles et scènes de HeyGen et tirez parti de sa bibliothèque de médias/stock pour créer un style visuel lumineux et amical avec une musique de fond joyeuse. Ce contenu vidéo engageant vise à transmettre rapidement l'essence du département et à construire une perception positive de la marque.
Créez une vidéo percutante de 15 secondes 'Rencontrez l'Équipe' optimisée pour le partage sur les réseaux sociaux, ciblant un public en ligne plus large. Cette vidéo rapide doit utiliser le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour l'adaptabilité des plateformes et employer le texte-à-vidéo à partir de script pour présenter des faits rapides sur les membres de l'équipe, accompagnés d'un audio tendance et accrocheur et de visuels audacieux et énergiques, idéal pour les efforts de marketing digital.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Intégration et la Communication Interne.
Améliorez l'intégration des nouvelles recrues et la communication interne en présentant efficacement les départements et les équipes, conduisant à une meilleure intégration et compréhension.
Améliorez les Présentations de Programmes Éducatifs.
Développez des vidéos captivantes pour présenter les départements académiques, le corps professoral et les programmes, attirant les étudiants potentiels et enrichissant les expériences d'orientation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'introduction de département professionnelles ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'introduction de département captivantes grâce à ses modèles alimentés par l'IA et ses capacités intuitives de texte-à-vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de haute qualité qui présentent efficacement votre équipe et vos objectifs, rationalisant ainsi votre processus de production vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos dynamiques 'Rencontrez l'Équipe' ?
Pour les vidéos 'Rencontrez l'Équipe', HeyGen propose des avatars AI et la génération de voix off, vous permettant de transformer rapidement des scripts en contenu vidéo engageant. Cela vous permet d'humaniser votre marque et de vous connecter facilement avec des employés ou étudiants potentiels.
HeyGen peut-il soutenir les institutions éducatives avec des vidéos de Présentation du Corps Professoral et d'Orientation des Étudiants ?
Absolument, HeyGen est une plateforme de création vidéo idéale pour les institutions éducatives afin de produire du contenu vidéo engageant comme les Présentations du Corps Professoral et les vidéos d'Orientation des Étudiants. Ses modèles et contrôles de marque aident à créer un contenu cohérent et captivant pour recruter de nouveaux étudiants et améliorer l'engagement des étudiants.
HeyGen propose-t-il des sous-titres automatiques et la traduction pour les vidéos d'introduction ?
Oui, HeyGen améliore l'accessibilité et la portée mondiale de vos vidéos d'introduction en offrant des sous-titres automatiques et des fonctionnalités de traduction multilingue. Cela garantit que votre contenu vidéo engageant est compris par un public plus large, des employés potentiels aux étudiants internationaux.