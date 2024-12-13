Créer des vidéos d'objectifs de département avec l'AI

Améliorez la planification stratégique et la cohésion d'équipe avec des vidéos engageantes. Utilisez des avatars AI pour créer facilement du contenu visuel dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise et engageante de 90 secondes pour la direction interfonctionnelle, détaillant une initiative de planification stratégique à venir. Adoptez un style visuel moderne et informatif complété par une voix off professionnelle, garantissant que les informations complexes soient compréhensibles grâce à la narration visuelle. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes sur la fixation d'objectifs destinée à tous les employés, célébrant les contributions individuelles récentes qui ont propulsé un objectif majeur du département. La vidéo doit avoir un style visuel festif et positif avec une piste de fond motivante. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur visuellement les réalisations et assurer l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo introductive de 75 secondes pour 'Créer des vidéos d'objectifs de département', spécifiquement pour les nouveaux employés d'un département. Le ton visuel doit être accueillant et instructif, avec des voix off claires et amicales expliquant les objectifs annuels. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes internes et sa génération de voix off pour une narration cohérente.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'objectifs de département

Développez rapidement des vidéos engageantes et précises sur les objectifs de département en utilisant les outils pilotés par l'AI de HeyGen pour améliorer la cohésion et la communication de l'équipe.

1
Step 1
Créez votre script de fixation d'objectifs
Commencez par définir les objectifs et les résultats clés de votre département, formant le script pour vos vidéos de fixation d'objectifs. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour transformer facilement votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI engageant
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui correspondent le mieux à votre message et à votre marque. Ce présentateur numérique délivrera vos objectifs départementaux avec un ton professionnel et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Renforcez l'impact de votre vidéo en incorporant des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour créer une présentation cohérente et professionnelle qui soutient votre contenu visuel dynamique.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vision
Finalisez votre vidéo, en vous assurant que tous les détails sont exacts. Exportez facilement votre vidéo d'objectifs de département terminée dans le format d'aspect de votre choix, prête à être partagée pour favoriser une communication claire et un alignement stratégique.

Développez une communication d'objectifs évolutive

Créez et distribuez facilement des modules vidéo complets expliquant les objectifs et stratégies du département à tous les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur les objectifs de département ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des modèles personnalisables pour transformer votre planification stratégique en vidéos engageantes. Cela permet une narration visuelle puissante pour articuler clairement les objectifs du département, favorisant une plus grande cohésion d'équipe.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour les vidéos de formation AI ?

HeyGen est excellent pour les vidéos de formation AI car il vous permet de générer du contenu professionnel directement à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes. Vous pouvez également améliorer l'apprentissage avec des voix off automatiques et des sous-titres générés automatiquement, assurant une compréhension complète.

Puis-je utiliser HeyGen pour du contenu visuel dynamique au-delà de la formation ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer un contenu visuel diversifié et dynamique pour diverses applications, y compris la planification stratégique et les communications internes. Ses modèles personnalisables facilitent la production de vidéos engageantes qui renforcent la cohésion d'équipe et transmettent efficacement des idées complexes.

HeyGen prend-il en charge la traduction de vidéos pour un public mondial ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à atteindre un public mondial en offrant des fonctionnalités robustes pour la traduction de vidéos. Avec la génération de voix off et les sous-titres générés automatiquement, votre message peut résonner efficacement à travers différentes langues et cultures.

