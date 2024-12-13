créez des vidéos de formation pour l'environnement de démonstration : Votre guide ultime

Créez rapidement des démonstrations de produits convaincantes et des cours de formation en ligne avec des avatars AI dynamiques.

563/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un module d'apprentissage vidéo dynamique de 1,5 minute qui décompose un concept technique avancé pour les employés internes. Le style visuel doit être un explainer animé engageant, incorporant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers des scénarios de démonstration vidéo interactifs. Ce module vise à améliorer les compétences des équipes d'ingénierie et de produit, en utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit concise d'une minute illustrant un flux de travail de dépannage spécifique pour les clients existants. La vidéo doit utiliser un screencast direct et étape par étape avec un ton professionnel et des visuels d'une clarté cristalline, garantissant une compréhension facile des vidéos de démonstration d'enregistrement. Conçu pour les utilisateurs expérimentés et les rédacteurs de documentation technique, ce projet bénéficiera des sous-titres de HeyGen et des fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation du format d'image.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation animée de 90 secondes pour présenter les fonctionnalités principales d'un nouvel environnement de démonstration aux étudiants et stagiaires techniques. Le style visuel et audio doit être vibrant et instructif, rendant l'information complexe accessible grâce aux vidéos explicatives animées. Ce projet, destiné à des fins éducatives, peut utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen et son support de bibliothèque/média stock pour créer une expérience d'apprentissage riche.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation pour l'environnement de démonstration

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles qui guident les utilisateurs à travers votre environnement de démonstration avec des visuels engageants et une narration claire.

1
Step 1
Créez votre script et storyboard
Décrivez les actions clés de votre environnement de démonstration et rédigez un script détaillé. Utilisez la capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement les scènes initiales.
2
Step 2
Intégrez vos séquences de démonstration
Enregistrez votre écran en effectuant les étapes de la démonstration. Ensuite, "téléchargez" sans effort ces séquences dans votre projet HeyGen, prêtes pour l'édition et l'amélioration.
3
Step 3
Ajoutez une narration et des visuels engageants
Améliorez votre vidéo avec une narration claire. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter le contenu, apportant une touche professionnelle à votre formation sur l'environnement de démonstration.
4
Step 4
Affinez et exportez votre vidéo
Revoyez votre vidéo de formation pour plus de clarté et ajoutez des "sous-titres" pour une accessibilité et un engagement accrus. Enfin, exportez votre démonstration peaufinée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les démonstrations complexes

.

Utilisez l'AI pour simplifier les processus d'environnement de démonstration complexes et les démonstrations logicielles, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration technique ?

HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos de démonstration" techniques en utilisant des "avatars AI" et des capacités de "texte-à-vidéo à partir de script". Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement des "démos de logiciels" ou "démos screencast" engageantes sans montage vidéo complexe ou longues sessions d'enregistrement.

HeyGen peut-il intégrer efficacement des enregistrements d'écran dans des vidéos de formation ?

Oui, HeyGen permet une intégration transparente de vos séquences d'"enregistrement d'écran" pour créer des "vidéos de formation" dynamiques et complètes. Vous pouvez les enrichir avec une "voix off AI" et des "sous-titres" générés automatiquement, fournissant un contenu d'apprentissage vidéo professionnel et accessible à votre public.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de démonstration de produits avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos "démos de produits" et "vidéos de formation animées" grâce à des "contrôles de branding" robustes, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez utiliser une variété de "modèles et scènes" professionnels et un "support de bibliothèque/média stock" pour garantir que vos "vidéos de démonstration" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment la voix off AI peut-elle améliorer mes cours de formation en ligne ?

La technologie de "voix off AI" de HeyGen et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" vous permettent de générer rapidement une narration professionnelle pour vos "cours de formation en ligne" ou "vidéos explicatives animées". Cette capacité technique assure un audio clair et cohérent, rendant votre contenu d'apprentissage vidéo très engageant et facilement compréhensible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo