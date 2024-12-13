créez des vidéos de formation pour l'environnement de démonstration : Votre guide ultime
Créez rapidement des démonstrations de produits convaincantes et des cours de formation en ligne avec des avatars AI dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un module d'apprentissage vidéo dynamique de 1,5 minute qui décompose un concept technique avancé pour les employés internes. Le style visuel doit être un explainer animé engageant, incorporant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers des scénarios de démonstration vidéo interactifs. Ce module vise à améliorer les compétences des équipes d'ingénierie et de produit, en utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
Produisez une vidéo de démonstration de produit concise d'une minute illustrant un flux de travail de dépannage spécifique pour les clients existants. La vidéo doit utiliser un screencast direct et étape par étape avec un ton professionnel et des visuels d'une clarté cristalline, garantissant une compréhension facile des vidéos de démonstration d'enregistrement. Conçu pour les utilisateurs expérimentés et les rédacteurs de documentation technique, ce projet bénéficiera des sous-titres de HeyGen et des fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation du format d'image.
Développez une vidéo de formation animée de 90 secondes pour présenter les fonctionnalités principales d'un nouvel environnement de démonstration aux étudiants et stagiaires techniques. Le style visuel et audio doit être vibrant et instructif, rendant l'information complexe accessible grâce aux vidéos explicatives animées. Ce projet, destiné à des fins éducatives, peut utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen et son support de bibliothèque/média stock pour créer une expérience d'apprentissage riche.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée du contenu de formation.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de vidéos de démonstration et de cours de formation en ligne pour éduquer un public mondial.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Augmentez la participation des spectateurs et la rétention des connaissances dans vos vidéos de formation sur l'environnement de démonstration en utilisant des éléments interactifs alimentés par l'AI et des visuels dynamiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration technique ?
HeyGen simplifie le processus de création de "vidéos de démonstration" techniques en utilisant des "avatars AI" et des capacités de "texte-à-vidéo à partir de script". Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement des "démos de logiciels" ou "démos screencast" engageantes sans montage vidéo complexe ou longues sessions d'enregistrement.
HeyGen peut-il intégrer efficacement des enregistrements d'écran dans des vidéos de formation ?
Oui, HeyGen permet une intégration transparente de vos séquences d'"enregistrement d'écran" pour créer des "vidéos de formation" dynamiques et complètes. Vous pouvez les enrichir avec une "voix off AI" et des "sous-titres" générés automatiquement, fournissant un contenu d'apprentissage vidéo professionnel et accessible à votre public.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de démonstration de produits avec HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos "démos de produits" et "vidéos de formation animées" grâce à des "contrôles de branding" robustes, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez utiliser une variété de "modèles et scènes" professionnels et un "support de bibliothèque/média stock" pour garantir que vos "vidéos de démonstration" s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment la voix off AI peut-elle améliorer mes cours de formation en ligne ?
La technologie de "voix off AI" de HeyGen et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" vous permettent de générer rapidement une narration professionnelle pour vos "cours de formation en ligne" ou "vidéos explicatives animées". Cette capacité technique assure un audio clair et cohérent, rendant votre contenu d'apprentissage vidéo très engageant et facilement compréhensible.