Créer des vidéos de planification de la demande pour des prévisions précises

Exploitez les données historiques pour répondre à la demande des clients et réduire les coûts avec des avatars AI dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les analystes de données et les équipes opérationnelles, illustrant des méthodes efficaces de collecte de données et l'application de divers modèles de prévision pour améliorer la précision des prédictions. Le style visuel et audio doit être précis et analytique, utilisant des graphiques dynamiques et du texte à l'écran, enrichi par les sous-titres/captions et le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des représentations de données complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'étude de cas de 2 minutes destinée aux coordinateurs logistiques et aux gestionnaires d'inventaire, démontrant comment l'optimisation des processus de planification de la demande peut rationaliser le réapprovisionnement des stocks et réduire considérablement les coûts. Cette vidéo doit adopter un style visuel orienté vers la solution et engageant avec des exemples concrets, rapidement assemblée à l'aide des modèles et scènes de HeyGen et de la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 1,5 minute pour les équipes commerciales transversales, y compris les ventes et le marketing, soulignant l'importance d'une collaboration efficace et comment exploiter les données historiques pour des résultats de planification de la demande plus robustes. Le style visuel doit être moderne et collaboratif, avec des avatars diversifiés dans des contextes de réunion, et peut être exporté de manière flexible pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect de HeyGen et des avatars AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de planification de la demande

Transformez des insights complexes de planification de la demande en vidéos engageantes et à la demande, améliorant la compréhension dans toute votre chaîne d'approvisionnement et répondant efficacement à la demande des clients.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger un script clair et concis pour votre vidéo de planification de la demande. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script vous permet d'entrer votre contenu et de le préparer pour une diffusion pilotée par AI, garantissant que tous les aspects clés du processus de planification de la demande sont couverts.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Donnez vie à votre contenu de planification de la demande en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces avatars offrent un présentateur professionnel et engageant, rendant les informations complexes plus accessibles et compréhensibles pour votre public.
3
Step 3
Améliorez avec des visuels
Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock, tels que des graphiques ou des représentations de données, pour illustrer comment vous exploitez les données historiques. Cela garantit que vos insights de planification de la demande sont visuellement attrayants et faciles à comprendre.
4
Step 4
Finalisez et exportez
Revoyez votre vidéo, en vous assurant de la clarté et de l'exactitude. Ajoutez des sous-titres/captions pour l'accessibilité et une portée plus large. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de prévision de la demande polie dans le format souhaité, prête à être distribuée à votre équipe ou aux parties prenantes.

Communiquer les mises à jour de la planification de la demande

Créez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour partager des insights de planification de la demande, des prévisions ou des changements de processus avec les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de planification de la demande qui expliquent des modèles de prévision complexes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de planification de la demande en convertissant des scripts en présentations engageantes avec des avatars AI. Cela permet des explications claires et concises des modèles de prévision complexes et des méthodologies de prévision statistique, garantissant que les parties prenantes saisissent efficacement les informations critiques.

Quels avantages offre l'utilisation de HeyGen pour les communications de prévision de la demande dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement ?

L'utilisation de HeyGen pour les communications de prévision de la demande améliore l'agilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Cela aide les organisations à réduire les coûts en accélérant la communication des mises à jour critiques et améliore la capacité à répondre à la demande des clients grâce à une meilleure compréhension des informations issues de l'exploitation des données historiques.

HeyGen peut-il transformer les insights de collecte de données et les tableaux de bord et rapports en contenu vidéo engageant ?

Absolument, HeyGen excelle à transformer les insights bruts de collecte de données et les tableaux de bord et rapports statiques en récits vidéo dynamiques. Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos professionnelles qui présentent visuellement les indicateurs clés, améliorant la collaboration et la compréhension au sein de votre équipe.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de planification de la demande pour les entreprises nécessitant des mises à jour fréquentes ?

HeyGen simplifie considérablement le processus de planification de la demande en permettant la création rapide et à la demande de vidéos à partir de texte. Cette capacité garantit que les nouvelles prévisions, ajustements d'inventaire ou stratégies de réapprovisionnement des stocks peuvent être communiqués rapidement et de manière cohérente, améliorant la réactivité opérationnelle globale.

