créez des vidéos de meilleures pratiques pour la génération de demande : Maîtrisez vos campagnes
Stimulez les conversions et augmentez l'engagement avec des vidéos époustouflantes créées sans effort en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un storytelling de marque puissant.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les spécialistes du marketing digital désireux d'améliorer la performance de leurs publicités vidéo grâce à l'optimisation créative et aux expériences A/B. Cette vidéo doit présenter des comparaisons rapides en écran partagé démontrant différentes variations de publicités, avec une narration directe et énergique, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour montrer l'adaptabilité sur les différentes plateformes.
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, montrant comment maximiser la portée et l'engagement avec des expériences visuelles de haute qualité au format vidéo vertical. Le contenu doit être rapide et visuellement riche, présenté par un avatar AI tendance et engageant créé grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Concevez une vidéo convaincante de 50 secondes destinée aux entreprises cherchant à améliorer leur storytelling de marque et à stimuler les conversions avec des appels à l'action (CTA) efficaces. Cette vidéo doit comporter des visuels cinématographiques et émotionnellement résonnants avec des sous-titres/captions clairs et professionnels générés par la capacité de sous-titres/captions de HeyGen, soulignant l'impact des récits forts.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de publicités performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo époustouflantes et de haute qualité avec l'AI pour capter l'attention et stimuler les conversions pour les campagnes de génération de demande.
Contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux qui augmentent la portée et l'engagement sur vos canaux de génération de demande.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de génération de demande avec des publicités époustouflantes ?
HeyGen vous permet de produire des expériences visuelles de haute qualité grâce aux avatars AI et à la création dynamique de vidéos. Exploitez nos formats créatifs et le redimensionnement des rapports d'aspect pour générer des créations pertinentes qui captent l'attention du public et augmentent la portée et l'engagement pour vos campagnes de génération de demande.
Quels formats créatifs HeyGen propose-t-il pour le storytelling de marque ?
HeyGen prend en charge divers formats créatifs, vous permettant de créer un storytelling de marque captivant avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez facilement intégrer vos contrôles de marque, les ressources de votre bibliothèque multimédia et générer du contenu vidéo vertical pour s'aligner sur diverses plateformes.
HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de meilleures pratiques pour la génération de demande ?
Absolument, HeyGen est un outil puissant de création vidéo conçu pour simplifier la production de votre contenu de génération de demande. Utilisez des fonctionnalités comme le texte à vidéo à partir de script, la génération de voix off et les sous-titres automatiques pour créer rapidement des vidéos de haute qualité pour vos campagnes.
HeyGen peut-il aider à l'optimisation créative pour des conversions plus élevées ?
Oui, HeyGen facilite l'optimisation créative en permettant des itérations rapides et des expériences A/B avec différents actifs vidéo et image. Ajustez facilement les rapports d'aspect et les CTA pour découvrir ce qui résonne le mieux avec votre public et stimule les conversions sur des plateformes comme YouTube.