Créez des Vidéos de Préparation à la Livraison avec l'AI

Produisez des vidéos engageantes pour l'intégration des employés et la satisfaction client en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une "Vidéo de Préparation à la Livraison" de 60 secondes pour les clients, les guidant sur ce à quoi s'attendre avant et pendant l'arrivée du produit pour améliorer la satisfaction client. Ciblez un large public de consommateurs, en utilisant des visuels clairs et concis et un style audio engageant, facilement produit avec la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script et soutenu par des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes montrant comment les petites entreprises peuvent créer des vidéos engageantes en utilisant les outils AI de HeyGen. Cette pièce visuellement attrayante, destinée aux entrepreneurs et aux professionnels du marketing, doit utiliser des modèles modernes et des scènes ainsi qu'un support de bibliothèque de médias/stock diversifié pour illustrer la facilité de création, le tout sur un fond audio énergique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative de 50 secondes démontrant les avantages des systèmes de livraison personnalisés et automatisés pour les entreprises. Destinée aux clients d'entreprise et aux équipes de vente internes, cette vidéo doit maintenir un style visuel autoritaire et professionnel, avec un avatar AI présentant des points de données clés, et être facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Préparation à la Livraison

Produisez rapidement des vidéos de préparation à la livraison professionnelles et engageantes avec les outils AI de HeyGen pour garantir que votre équipe est toujours prête et informée.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par coller votre script de préparation à la livraison dans HeyGen. Alternativement, sélectionnez parmi notre gamme de modèles de vidéos conçus pour lancer votre création de contenu en utilisant notre capacité de conversion texte-en-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI qui représente le mieux votre marque. Ensuite, choisissez parmi une variété de voix naturelles pour la génération de voix off de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et musiques pertinentes de notre bibliothèque de médias. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo complète de préparation à la livraison. HeyGen ajoute automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité et vous permet d'exporter dans divers rapports d'aspect pour différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer Rapidement du Contenu Vidéo Engagé

Produisez rapidement des vidéos captivantes et des clips courts adaptés à divers besoins de communication, garantissant que vos messages sont engageants et percutants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation d'intégration des employés ?

Les outils AI de HeyGen permettent la création de vidéos de formation très engageantes pour une intégration efficace des employés. En utilisant les Avatars AI et les capacités de conversion texte-en-vidéo, vous pouvez rationaliser votre processus de production et assurer une préparation complète à la livraison pour les nouvelles recrues.

Qu'est-ce que les Vidéos de Préparation à la Livraison et comment HeyGen aide-t-il à les créer ?

Les Vidéos de Préparation à la Livraison garantissent que votre équipe est pleinement préparée pour les lancements de produits ou les déploiements de services. HeyGen fournit une plateforme intuitive avec divers modèles de vidéos et des outils AI puissants, rendant facile la génération rapide et économique de ces vidéos explicatives critiques.

HeyGen peut-il créer un contenu de préparation à la livraison personnalisé et automatisé ?

Oui, HeyGen prend en charge la personnalisation et l'automatisation de la livraison en transformant sans effort le texte en vidéo avec des Avatars AI réalistes et des voix off personnalisées. Cela garantit un message cohérent et engageant qui peut être déployé dans plusieurs langues pour répondre aux besoins d'un public diversifié.

Comment HeyGen rend-il la création de contenu de préparation à la livraison plus efficace ?

HeyGen simplifie la production vidéo grâce à ses outils AI avancés, y compris la conversion facile de texte en vidéo et une bibliothèque de modèles vidéo professionnels. Cela réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour produire des vidéos de haute qualité et engageantes, cruciales pour la préparation à la livraison.

