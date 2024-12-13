Créez des Vidéos de Formation DEI avec l'AI
Créez sans effort des solutions d'apprentissage en ligne percutantes sur la diversité et l'inclusion, complètes avec une voix off professionnelle AI pour une formation engageante des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation interactive de 2 minutes pour les employés existants et les managers, axée sur les biais inconscients, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour garantir un message précis et un style visuel et audio informatif et stimulant.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage concise d'une minute conçue pour tous les employés, offrant des rappels rapides sur les sujets clés de la formation DEI, caractérisée par un style visuel lumineux et accessible et un audio amical, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour adapter rapidement le contenu.
Créez une vidéo de 1 minute 30 secondes pour réaliser des vidéos de formation DEI avec un message inclusif et inspirant à l'échelle mondiale, ciblant une main-d'œuvre internationale, en assurant clarté et professionnalisme grâce à une génération avancée de voix off et un style visuel clair et professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation DEI.
Exploitez les avatars AI et les voix off professionnelles pour créer des vidéos de formation DEI interactives qui captent l'attention et améliorent la rétention.
Élargissez l'Éducation DEI à l'Échelle Mondiale.
Produisez sans effort du contenu de formation DEI multilingue, atteignant des équipes diversifiées à travers le monde avec des traductions et des sous-titres automatisés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation DEI efficacement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation DEI percutantes en utilisant un générateur vidéo AI avancé. Vous pouvez facilement transformer votre script en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI, simplifiant considérablement votre processus de production pour la formation sur la diversité et l'inclusion.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation sur la diversité ?
HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de formation sur la diversité, y compris une variété de modèles et de scènes personnalisables. Vous pouvez également intégrer vos contrôles de marque personnalisés et ajouter des sous-titres/captions multilingues pour une accessibilité plus large et une solution d'apprentissage en ligne professionnelle.
HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles pour les vidéos de formation des employés ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars AI réalistes et de voix off professionnelles AI pour améliorer vos vidéos de formation des employés. Cela garantit que vos vidéos de formation DEI sont engageantes et transmettent efficacement l'information, favorisant une expérience de micro-apprentissage dynamique pour la formation sur les biais inconscients.
Pourquoi devrais-je choisir HeyGen comme Générateur de Vidéos de Formation DEI ?
HeyGen est un générateur de vidéos de formation DEI idéal, offrant une solution d'apprentissage en ligne efficace pour produire du contenu de haute qualité sur la diversité et l'inclusion. Il vous permet de créer rapidement des vidéos de formation professionnelle pour les employés avec des capacités de texte à vidéo à partir de script, garantissant un message cohérent à travers votre organisation.