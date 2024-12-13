Créez des Vidéos Mémo Décisionnelles avec la Puissance de l'AI

Améliorez la prise de décision et produisez des vidéos engageantes sans effort en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des résultats professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo mémo décisionnelle dynamique de 60 secondes pour informer les équipes de vente d'une mise à jour de la stratégie commerciale, conçue pour améliorer la prise de décision sur le terrain. La présentation visuelle doit incorporer des graphiques et des indicateurs de performance clés en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, soutenue par une voix off énergique et inspirante générée directement à partir d'un script via texte-à-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative de formation engageante de 30 secondes, résumant les points clés du récent atelier, en utilisant un modèle de vidéos mémo décisionnelles des modèles et scènes de HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant avec une génération de voix off AI entraînante, rendant l'information facilement assimilable pour les stagiaires et les chefs d'équipe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 50 secondes pour les mises à jour de la réussite client, créant une vidéo mémo décisionnelle qui met en avant les réalisations récentes et les défis à venir pour une revue interne ou des clients clés. La vidéo nécessite une esthétique visuelle professionnelle et axée sur les solutions avec des sous-titres/captions clairs pour assurer l'accessibilité, en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour une diffusion multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Mémo Décisionnelles

Transformez des décisions complexes et des mises à jour de politique en mémos vidéo clairs et engageants pour une meilleure compréhension de l'équipe et une prise de décision efficace.

1
Step 1
Commencez avec Votre Script
Commencez par saisir le texte de votre mémo décisionnel. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script convertira instantanément vos mots en une vidéo préliminaire, prête pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une variété de modèles et scènes préconçus pour donner à vos vidéos mémo décisionnelles une structure polie et professionnelle, simplifiant votre processus de création.
3
Step 3
Ajoutez un Porte-parole AI et une Voix Off
Donnez vie à votre mémo avec un avatar AI. Associez-le à une génération de voix off de haute qualité pour délivrer votre message avec clarté et engagement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Engagée
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Ensuite, utilisez nos options d'exportation pour partager vos vidéos engageantes avec votre équipe sur plusieurs plateformes.

Cas d'Utilisation

Rationalisez les Briefings de Décision Clés

Produisez rapidement des mémos vidéo convaincants pour des décisions critiques, rendant l'information complexe accessible et exploitable pour toutes les parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux avantages de l'utilisation des mémos vidéo pour la communication interne ?

Les mémos vidéo, en particulier pour les discussions importantes sur les mémos de politique ou les mises à jour de la politique RH, améliorent considérablement la prise de décision en délivrant l'information dans un format plus engageant et mémorable que le texte traditionnel. HeyGen vous permet de créer des vidéos mémo décisionnelles qui captent l'attention et clarifient efficacement des sujets complexes.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos mémo décisionnelles professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos mémo décisionnelles en transformant votre script texte en contenu dynamique à l'aide d'avatars AI et de voix off AI. Ce générateur de texte-à-vidéo gratuit rationalise le processus, permettant une production rapide de briefs de stratégie commerciale ou de récapitulatifs de formation de haute qualité sans nécessiter de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il générer des sous-titres précis et des options de voix diversifiées pour mes mémos vidéo ?

Oui, HeyGen inclut un générateur de sous-titres AI avancé pour assurer l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs de vos mémos vidéo. De plus, vous pouvez choisir parmi une large gamme de voix off AI pour correspondre au ton et au professionnalisme requis pour votre message spécifique, qu'il s'agisse d'une mise à jour de la réussite client ou d'une politique interne.

HeyGen propose-t-il des modèles ou des mises en page préconçues pour aider à démarrer un mémo vidéo ?

Absolument, HeyGen propose une sélection de modèles personnalisables spécifiquement conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos mémo décisionnelles. Ces modèles offrent un point de départ structuré, vous permettant de produire facilement des vidéos percutantes et engageantes pour diverses communications d'entreprise, améliorant la prise de décision globale.

