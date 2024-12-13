Commencez avec les bases de données : Le guide ultime des bases

Maîtrisez la conception de bases de données, les bases de données relationnelles, les clés primaires et la création de tables. Produisez facilement vos vidéos d'apprentissage avec le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script.

461/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Instruisez les futurs analystes de données et développeurs sur les fondamentaux de la 'conception de bases de données' dans une vidéo concise de 90 secondes. Concentrez-vous sur les étapes pratiques pour 'créer des tables' et structurer les 'colonnes' en leur sein, en utilisant un style visuel professionnel qui pourrait inclure des exemples de partage d'écran. Une narration engageante livrée par un avatar AI réaliste créé avec HeyGen rendra le contenu technique accessible et clair pour votre public.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'une minute, de type infographique, ciblant les apprenants techniques qui construisent des bases de données simples, expliquant le rôle crucial d'une 'clé primaire' pour assurer 'l'exactitude des données'. La vidéo devrait adopter un ton autoritaire mais facile à comprendre, améliorant la compréhension grâce aux sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les définitions clés et les exemples à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les apprenants intermédiaires et les professionnels de l'informatique, explorant les complexités des 'bases de données relationnelles' et illustrant les 'relations parent-enfant'. Présentez ces informations complexes en utilisant des visuels riches en diagrammes et une voix calme et instructive. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer facilement des diagrammes et des visuels clairs et professionnels qui expliquent ces concepts.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos sur les bases des bases de données

Produisez facilement des vidéos professionnelles expliquant les fondamentaux des bases de données, des principes de conception à la création de tables, avec les outils intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Définissez votre script vidéo
Commencez par définir les objectifs d'apprentissage de votre vidéo et rédigez un script détaillé. Articulez clairement les concepts fondamentaux comme "définir l'objectif d'une base de données" et comment organiser l'information, en le préparant pour une génération de "Text-to-video from script" fluide.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Cette approche engageante aidera les spectateurs à "commencer avec les bases de données" en présentant des sujets complexes de manière accessible et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des explications
Améliorez votre vidéo avec des images et des clips pertinents de la "bibliothèque de médias/support stock" pour expliquer visuellement des concepts clés comme comment "créer des tables", illustrant clairement la structure, les champs et les enregistrements.
4
Step 4
Exportez et partagez votre guide
Revoyez votre vidéo pour la clarté sur des sujets tels que "clé primaire" et les relations de données. Ajoutez des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, puis "exportez" votre contenu éducatif complété pour votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les concepts techniques complexes

.

Clarifiez les sujets de bases de données complexes, de la création de tables à la compréhension des champs et des enregistrements, rendant l'éducation technique plus accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation de texte en vidéos engageantes ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre script en vidéos professionnelles, avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off naturelle. Ce processus sophistiqué de texte-à-vidéo rationalise efficacement la création de contenu.

HeyGen prend-il en charge le branding complet pour le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et vos polices personnalisées dans vos vidéos. Vous pouvez également maintenir la cohérence en utilisant des modèles et des scènes préconçus qui s'alignent sur l'identité de votre marque.

Quelles options de format d'image sont disponibles pour les exports vidéo de HeyGen ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats d'image, garantissant que vos vidéos sont optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux et web. De plus, la plateforme génère automatiquement des sous-titres/captions, améliorant l'accessibilité et l'engagement sur tous les supports.

Comment puis-je intégrer des médias externes ou des ressources stock dans mes projets HeyGen ?

HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias avec support stock, facilitant l'intégration d'éléments visuels pertinents dans vos vidéos. Vous pouvez également télécharger vos propres ressources de manière transparente, combinant des touches personnelles avec du contenu stock professionnel pour une création vidéo dynamique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo