Améliorez l'engagement des employés et assurez la conformité avec une formation dynamique sur la protection des données, facilement créée à l'aide des avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative autoritaire de 90 secondes destinée aux professionnels du droit et des ressources humaines, détaillant les complexités de la protection des données et de la conformité, en abordant spécifiquement les exigences du RGPD. Le style visuel doit être informatif avec des graphiques clairs, soutenu par un narrateur professionnel généré via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, utilisant le texte-à-vidéo à partir du script pour plus de précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 45 secondes basée sur des scénarios pour le personnel de bureau général, illustrant les violations de données courantes et les meilleures pratiques pour atténuer les risques. La vidéo doit adopter un style d'animation illustratif et narratif avec une voix calme et guidante, en utilisant pleinement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo éducative introductive amicale de 30 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, simplifiant les concepts de base de la protection des données et soulignant l'importance des éléments interactifs dans l'apprentissage. Employez un style visuel amical et approchable, de type dessin animé, avec une voix encourageante, et démontrez comment les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect peuvent personnaliser le contenu pour diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation sur la Protection des Données

Développez des vidéos de formation engageantes et conformes sur la protection des données de manière efficace, en donnant à vos employés des connaissances critiques pour atténuer les risques.

Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger un contenu clair et concis pour votre formation sur la protection des données. Utilisez la fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir du script" de HeyGen pour transformer votre texte écrit en un récit vidéo engageant.
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Choisissez un "avatar AI" approprié pour présenter le contenu de vos vidéos de formation, assurant une diffusion professionnelle et engageante pour votre équipe.
Step 3
Appliquez la Marque et la Cohérence
Améliorez l'engagement des employés en appliquant les "contrôles de marque" de votre organisation comme les logos et les couleurs, rendant vos vidéos de formation instantanément reconnaissables et professionnelles.
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez vos vidéos en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect" pour les optimiser pour diverses plateformes, aidant à l'atténuation des risques en assurant une éducation à la conformité accessible et cohérente.

Simplifier les Sujets Complexes de Conformité

Clarifiez les réglementations complexes sur la protection des données comme le RGPD et le CCPA en transformant des concepts juridiques complexes en vidéos éducatives faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur la protection des données ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation sur la protection des données en transformant les scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars AI et de la technologie texte-à-vidéo. Ce processus permet une production efficace de vidéos éducatives, assurant la conformité et améliorant l'engagement des employés.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation sur la protection des données ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation sur la protection des données grâce à des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une riche bibliothèque de médias. Ces fonctionnalités vous permettent de créer un contenu de formation en ligne engageant qui s'aligne parfaitement avec les normes organisationnelles pour l'atténuation des risques.

HeyGen peut-il aider les organisations à assurer la conformité avec le RGPD et le CCPA dans leurs programmes de formation ?

Absolument, HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation sur la protection des données couvrant les aspects critiques du paysage réglementaire, y compris le RGPD et le CCPA. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres, vous pouvez communiquer clairement des informations complexes sur la protection des données à vos employés.

Au-delà des vidéos de base, comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés dans la formation sur la protection des données ?

HeyGen améliore l'engagement des employés dans la formation sur la protection des données grâce à ses avatars AI dynamiques et ses modèles et scènes variés. Ces éléments créatifs transforment les vidéos éducatives traditionnelles en expériences captivantes, rendant les sujets complexes de la protection des données plus mémorables et aidant à prévenir les violations de données.

